https://ria.ru/20210515/azerbaydzhan-1732464590.html

В Азербайджане двое военных погибли при перестрелке на границе с Ираном

В Азербайджане двое военных погибли при перестрелке на границе с Ираном

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о перестрелке на границе с Ираном, погибли двое азербайджанских военнослужащих. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-15T18:20

2021-05-15T18:20

2021-05-16T00:37

иран

азербайджан

в мире

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БАКУ, 15 мая - РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана сообщила о перестрелке на границе с Ираном, погибли двое азербайджанских военнослужащих."В результате огня, открытого со стороны нарушителей границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были эвакуированы в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось",- говорится в заявлении.На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотических веществ."Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Ирана",- говорится в заявлении.По поручению начальника Государственной пограничной службы на место происшествия командирована группа офицеров во главе с заместителем начальника ГПС – командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым."Об инциденте проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона", - говорится в заявлении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/azerbaydzhan-1728914072.html

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иран, азербайджан, в мире