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В Азербайджане двое военных погибли при перестрелке на границе с Ираном
В Азербайджане двое военных погибли при перестрелке на границе с Ираном
Госпогранслужба Азербайджана сообщила о перестрелке на границе с Ираном, погибли двое азербайджанских военнослужащих. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-15T18:20
2021-05-15T18:20
2021-05-16T00:37
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БАКУ, 15 мая - РИА Новости. Госпогранслужба Азербайджана сообщила о перестрелке на границе с Ираном, погибли двое азербайджанских военнослужащих."В результате огня, открытого со стороны нарушителей границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были эвакуированы в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось",- говорится в заявлении.На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотических веществ."Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Ирана",- говорится в заявлении.По поручению начальника Государственной пограничной службы на место происшествия командирована группа офицеров во главе с заместителем начальника ГПС – командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым."Об инциденте проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона", - говорится в заявлении.
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иран, азербайджан, в мире
БАКУ, 15 мая - РИА Новости.
Госпогранслужба Азербайджана
сообщила о перестрелке на границе с Ираном, погибли двое азербайджанских военнослужащих.
"Пятнадцатого мая около 16:00 (15:00 мск) трое неизвестных нарушили государственную границу вблизи села Гендере Ярдымлинского района (граница с Ираном-ред.). Нарушители не подчинились приказу "остановись" пограничников, открыли огонь по пограничникам, бросили свой груз и попытались скрыться с места происшествия",- говорится в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана, имевшегося в распоряжении РИА Новости.
"В результате огня, открытого со стороны нарушителей границы, старший лейтенант Эйвазов Самир Эльмар оглу и младший сержант Алимов Фарид Эльчин оглу получили ранения. Военнослужащие немедленно были эвакуированы в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось",- говорится в заявлении.
На месте происшествия было обнаружено около 10 килограммов наркотических веществ.
"Территория была закрыта, и для контроля с воздуха была применена пограничная авиация. В результате оперативно-войсковых мероприятий один из нарушителей был задержан, поиски остальных продолжаются. Принимаются меры по установлению личности нарушителя границы. Известно, что он является гражданином Ирана",- говорится в заявлении.
По поручению начальника Государственной пограничной службы на место происшествия командирована группа офицеров во главе с заместителем начальника ГПС – командующим пограничными войсками генерал-лейтенантом Аразом Мамедовым.
"Об инциденте проинформированы соответствующие правоохранительные органы и иранская сторона", - говорится в заявлении.