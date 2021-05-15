https://ria.ru/20210515/avto-1732417964.html
Россиян предупредили о резком росте цен на авто
Россиян предупредили о резком росте цен на авто
Дефицит на авторынке при сохранении повышенного спроса может привести к подорожанию машин вплоть до 15%, рассказал "Известиям" генеральный директор агентства... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T09:47
2021-05-15T09:47
2021-05-15T09:47
олег мосеев
автостат
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Дефицит на авторынке при сохранении повышенного спроса может привести к подорожанию машин вплоть до 15%, рассказал "Известиям" генеральный директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.Как сообщили изданию в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России зафиксирован рост спроса на автомобили почти в 300%, что стало рекордным за всю историю наблюдений. Так, в апреле текущего года было продано на 113 042 автомобиля больше в отличии от "черного" апреля 2020 года, когда из-за пандемии автосалоны были закрыты. Тогда удалось реализовать 38 922 автомобиля.Он отметил, что из-за неожиданного повышенного спроса на авто наблюдается дефицит некоторых моделей, так как обычно новые поставки планируются за полгода или даже за год.Эксперт заключил, что конечный рост стоимости автомобилей будет зависеть от курса доллара к рублю. По его мнению, при сохранении текущей ситуации, следует ожидать подорожание на 10%, тогда как при курсе в 80 рублей за доллар, цены на машины могут вырасти на 15%.Ранее член совета директоров группы компаний "Оками" Олег Мосеев посоветовал поторопиться с покупкой нового автомобиля из-за грядущих проблем с поставками определенных моделей и комплектаций.
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олег мосеев, автостат, общество
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости.
Дефицит на авторынке при сохранении повышенного спроса может привести к подорожанию машин вплоть до 15%, рассказал "Известиям"
генеральный директор агентства "Автостат
" Сергей Целиков.
Как сообщили изданию в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России зафиксирован рост спроса на автомобили почти в 300%, что стало рекордным за всю историю наблюдений. Так, в апреле текущего года было продано на 113 042 автомобиля больше в отличии от "черного" апреля 2020 года, когда из-за пандемии автосалоны были закрыты. Тогда удалось реализовать 38 922 автомобиля.
"Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска, а также кризис с полупроводниками", - пояснил Целиков.
Он отметил, что из-за неожиданного повышенного спроса на авто наблюдается дефицит некоторых моделей, так как обычно новые поставки планируются за полгода или даже за год.
Эксперт заключил, что конечный рост стоимости автомобилей будет зависеть от курса доллара к рублю. По его мнению, при сохранении текущей ситуации, следует ожидать подорожание на 10%, тогда как при курсе в 80 рублей за доллар, цены на машины могут вырасти на 15%.
Ранее член совета директоров группы компаний "Оками" Олег Мосеев
посоветовал поторопиться с покупкой нового автомобиля из-за грядущих проблем с поставками определенных моделей и комплектаций.