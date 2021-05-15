https://ria.ru/20210515/aviaudar-1732454706.html
Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по зданию в секторе Газа
Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по зданию в секторе Газа
Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что оно использовалось ХАМАС в военных целях, в частности, там... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T16:15
2021-05-15T16:15
2021-05-15T18:09
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
хамас
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732452990_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_c4edfecc43b119276d75785a7b0c7bc9.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что оно использовалось ХАМАС в военных целях, в частности, там располагались офисы разведслужб движения."Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежащее разведывательным службам террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных."В здании располагались и офисы гражданских медиа, которые террористы использует как живые щиты. Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает военные цели в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа", - утверждают представители израильской армии.Представители ЦАХАЛ подчеркивают, что перед нанесением удара предупредили гражданских лиц в здании и предоставили им достаточно времени для эвакуации.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732452990_317:115:2894:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a2863c8b346933d12ed30a62130a.jpg
Удар Израиля разрушил здание с офисами мировых СМИ в Газе
Удар четырех израильских ракет по 11-этажному зданию в секторе Газа, где располагаются офисы крупных мировых СМИ.
2021-05-15T16:15
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире