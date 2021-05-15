https://ria.ru/20210515/aviaudar-1732454706.html

Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по зданию в секторе Газа

Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по зданию в секторе Газа

Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что оно использовалось ХАМАС в военных целях, в частности, там... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T16:15

2021-05-15T16:15

2021-05-15T18:09

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мая - РИА Новости. Израильская армия подтвердила нанесение удара по многоэтажному зданию в секторе Газа, заявив, что оно использовалось ХАМАС в военных целях, в частности, там располагались офисы разведслужб движения."Не так давно истребители ЦАХАЛ нанесли по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежащее разведывательным службам террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении военных."В здании располагались и офисы гражданских медиа, которые террористы использует как живые щиты. Террористическая организация ХАМАС намеренно размещает военные цели в центре густонаселенных гражданских районов в секторе Газа", - утверждают представители израильской армии.Представители ЦАХАЛ подчеркивают, что перед нанесением удара предупредили гражданских лиц в здании и предоставили им достаточно времени для эвакуации.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

сектор газа

израиль

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Удар Израиля разрушил здание с офисами мировых СМИ в Газе Удар четырех израильских ракет по 11-этажному зданию в секторе Газа, где располагаются офисы крупных мировых СМИ. 2021-05-15T16:15 true PT0M35S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, хамас, израиль, в мире