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Ракетный удар Израиля по Газе разрушил здание с офисами международных СМИ
Ракетный удар Израиля по Газе разрушил здание с офисами международных СМИ
Израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы СМИ, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T15:25
2021-05-15T16:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
сектор газа
в мире
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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы СМИ, сообщил РИА Новости источник."ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание "аль-Джала", в котором размещались ряд международных СМИ, таких как Ассошиэйтед Пресс и Al-Jazeera", — заявил источник агентства.Позднее израильская армия подтвердила нанесение удара, указав, что ХАМАС использовал строение в военных целях, в частности, там располагались офисы разведслужб движения.Ранее местные источники сообщили РИА Новости, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание, в котором расположены офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, сектор газа, в мире

Ракетный удар Израиля по Газе разрушил здание с офисами международных СМИ

15:25 15.05.2021 (обновлено: 16:35 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов сектора Газа
Последствия обстрелов сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ГАЗА, 15 мая - РИА Новости. Израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы СМИ, сообщил РИА Новости источник.
"ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание "аль-Джала", в котором размещались ряд международных СМИ, таких как Ассошиэйтед Пресс и Al-Jazeera", — заявил источник агентства.
Позднее израильская армия подтвердила нанесение удара, указав, что ХАМАС использовал строение в военных целях, в частности, там располагались офисы разведслужб движения.
Ранее местные источники сообщили РИА Новости, что Израиль сделал "предупреждение", что в течение следующего часа его силы атакуют здание, в котором расположены офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИзраильСектор ГазаВ мире
 
 
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