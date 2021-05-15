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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210515/aviasoobschenie-1732405139.html
Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с несколькими странами
Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с несколькими странами
Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T01:31
2021-05-15T08:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
мальта
татьяна голикова
португалия
исландия
финляндия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Такое решение приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой с учетом эпидемиологической обстановки в указанных государствах.Рейсы будут летать из Москвы два раза в неделю в Рейкьявик и Валлетту, три раза в неделю — в Канкун, Лиссабон и Джидду. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Джидду из Грозного и Махачкалы.С 25 мая также увеличат число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.Отмена ограничений в ГрецииРанее Греция отменила ограничения на взъезд для россиян и других туристов. Совместное межминистерское решение опубликовала официальная правительственная газета.Россия вошла в список из 21 страны, граждане которых смогут добраться до республики любым транспортным средством через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска.До этого россиянам было доступно только авиасообщение и девять греческих авиагаваней. Кроме того, до пятницы Афины ограничивали въезд граждан России квотой в четыре тысячи человек в неделю. При этом, как накануне напомнил глава греческого Минтуризма, Москва и Афины пока не достигли окончательного соглашения об открытии авиасообщения.Теперь при наличии прививочного сертификата или отрицательного ПЦР-теста гостям республики не нужно будет проходить обязательный карантин. Процесс вакцинации необходимо завершить как минимум за 14 дней до поездки, тест сделать за 72 часа до прибытия. Кроме того, можно предъявить справку о перенесенном COVID-19 и наличии антител.Отдых за границейПремьер-министр Михаил Мишустин выступил против идеи ограничить возможность россиян отдыхать за границей из-за пандемии коронавируса."Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Ну мало ли по каким причинам человек захочет (уехать. — Прим. ред.), в том числе и отдохнуть где-то", — сказал премьер в ходе отчета в Госдуме о работе кабмина за год.Он также обратил внимание, что запрет снизил бы конкуренцию, а также помешал бы развитию инфраструктуры внутреннего туризма. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти получили много предложений о возобновлении авиасообщения. По ее словам, открытие новых стран — дело ближайшего будущего.Из-за пандемии COVID-19 Россия с 27 марта 2020-го прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять перелеты.
https://ria.ru/20210503/aviasoobschenie-1731032366.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/otdykh-1731926407.html
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коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, мальта, татьяна голикова, португалия, исландия, финляндия, мексика

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с несколькими странами

01:31 15.05.2021 (обновлено: 08:43 15.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия с 25 мая возобновит авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Такое решение приняли на заседании штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой с учетом эпидемиологической обстановки в указанных государствах.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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Рейсы будут летать из Москвы два раза в неделю в Рейкьявик и Валлетту, три раза в неделю — в Канкун, Лиссабон и Джидду. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Джидду из Грозного и Махачкалы.
С 25 мая также увеличат число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Отмена ограничений в Греции

Ранее Греция отменила ограничения на взъезд для россиян и других туристов. Совместное межминистерское решение опубликовала официальная правительственная газета.
Россия вошла в список из 21 страны, граждане которых смогут добраться до республики любым транспортным средством через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска.
До этого россиянам было доступно только авиасообщение и девять греческих авиагаваней. Кроме того, до пятницы Афины ограничивали въезд граждан России квотой в четыре тысячи человек в неделю. При этом, как накануне напомнил глава греческого Минтуризма, Москва и Афины пока не достигли окончательного соглашения об открытии авиасообщения.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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В АТОР разъяснили ситуацию с отдыхом россиян в Европе
Теперь при наличии прививочного сертификата или отрицательного ПЦР-теста гостям республики не нужно будет проходить обязательный карантин. Процесс вакцинации необходимо завершить как минимум за 14 дней до поездки, тест сделать за 72 часа до прибытия. Кроме того, можно предъявить справку о перенесенном COVID-19 и наличии антител.

Отдых за границей

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил против идеи ограничить возможность россиян отдыхать за границей из-за пандемии коронавируса.
"Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Ну мало ли по каким причинам человек захочет (уехать. — Прим. ред.), в том числе и отдохнуть где-то", — сказал премьер в ходе отчета в Госдуме о работе кабмина за год.
Он также обратил внимание, что запрет снизил бы конкуренцию, а также помешал бы развитию инфраструктуры внутреннего туризма.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти получили много предложений о возобновлении авиасообщения. По ее словам, открытие новых стран — дело ближайшего будущего.
Из-за пандемии COVID-19 Россия с 27 марта 2020-го прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, гуманитарные и некоторые другие рейсы. С августа прошлого года правительство начало постепенно возобновлять перелеты.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинМальтаТатьяна ГоликоваПортугалияИсландияФинляндияМексика
 
 
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