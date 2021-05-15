https://ria.ru/20210515/aviashou-1732468166.html
"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья
"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья
"Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке. Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа.
2021-05-15T19:00
2021-05-15T19:00
2021-05-15T19:00
су-35с
светлана капанина
як-52
стрижи (пилотажная группа)
русские витязи
миг-29
кубинка
видео
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Летчики выполняли сложные фигуры на истребителях Су-35С и МиГ-29. Также в демонстрационных полетах приняли участие пилотажные группы "Первый полет" на Як-52, "Реакторы" на Л-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж на самолете EXTRA показала семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина.
кубинка
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья
"Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке.
Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа. Летчики выполняли сложные фигуры на истребителях Су-35С и МиГ-29.
Также в демонстрационных полетах приняли участие пилотажные группы "Первый полет" на Як-52, "Реакторы" на Л-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж на самолете EXTRA показала семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина.
2021-05-15T19:00
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, су-35с, светлана капанина, як-52, стрижи (пилотажная группа), русские витязи, миг-29, кубинка, видео
"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья
"Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке. Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа.