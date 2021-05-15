https://ria.ru/20210515/aviashou-1732468166.html

"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья

"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья

"Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке. Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа.

2021-05-15T19:00

2021-05-15T19:00

2021-05-15T19:00

су-35с

светлана капанина

як-52

стрижи (пилотажная группа)

русские витязи

миг-29

кубинка

видео

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Летчики выполняли сложные фигуры на истребителях Су-35С и МиГ-29. Также в демонстрационных полетах приняли участие пилотажные группы "Первый полет" на Як-52, "Реакторы" на Л-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж на самолете EXTRA показала семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина.

кубинка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья "Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке. Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа. Летчики выполняли сложные фигуры на истребителях Су-35С и МиГ-29. Также в демонстрационных полетах приняли участие пилотажные группы "Первый полет" на Як-52, "Реакторы" на Л-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж на самолете EXTRA показала семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина. 2021-05-15T19:00 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, су-35с, светлана капанина, як-52, стрижи (пилотажная группа), русские витязи, миг-29, кубинка, видео