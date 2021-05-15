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"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья
"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья
"Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке. Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа.
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2021-05-15T19:00
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стрижи (пилотажная группа)
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Летчики выполняли сложные фигуры на истребителях Су-35С и МиГ-29. Также в демонстрационных полетах приняли участие пилотажные группы "Первый полет" на Як-52, "Реакторы" на Л-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж на самолете EXTRA показала семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья
"Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке. Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа. Летчики выполняли сложные фигуры на истребителях Су-35С и МиГ-29. Также в демонстрационных полетах приняли участие пилотажные группы "Первый полет" на Як-52, "Реакторы" на Л-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж на самолете EXTRA показала семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина.
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видео, су-35с, светлана капанина, як-52, стрижи (пилотажная группа), русские витязи, миг-29, кубинка, видео
"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья
"Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке. Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа.
2021-05-15T19:00
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"Стрижи" и "Витязи" в небе Подмосковья

19:00 15.05.2021
 
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"Русские Витязи" и "Стрижи" поднялись в небо на аэродроме в подмосковной Кубинке. Авиашоу было посвящено 30-летию создания российских авиационных групп высшего пилотажа.
Летчики выполняли сложные фигуры на истребителях Су-35С и МиГ-29. Также в демонстрационных полетах приняли участие пилотажные группы "Первый полет" на Як-52, "Реакторы" на Л-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. Одиночный пилотаж на самолете EXTRA показала семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту Светлана Капанина.
 
Су-35ССветлана КапанинаЯк-52Стрижи (пилотажная группа)Русские ВитязиМиГ-29КубинкаВидео
 
 
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