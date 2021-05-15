https://ria.ru/20210515/aviashou-1732418535.html
Авиашоу в честь 30-летия создания "Стрижей" и "Русских витязей"
Авиашоу в честь 30-летия создания "Стрижей" и "Русских витязей"
В Кубинке проходит масштабное авиашоу в честь 30-летия создания "Русских витязей" и "Стрижей". В нем принимают участие пилотажные группы "Первый полет",... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T12:02
2021-05-15T12:02
2021-05-15T14:43
стрижи (пилотажная группа)
русские витязи
кубинка
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732423090_0:13:640:373_1920x0_80_0_0_1b89293628b6d497e838d8999b5f6928.jpg
В Кубинке проходит масштабное авиашоу в честь 30-летия создания "Русских витязей" и "Стрижей". В нем принимают участие пилотажные группы "Первый полет", "Реакторы", "Беркуты" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732423090_64:0:577:385_1920x0_80_0_0_d15a6dd31682d68a252f0c5b545847d0.jpg
LIVE: Авиашоу на аэродроме "Кубинка"
LIVE: Авиашоу на аэродроме "Кубинка"
2021-05-15T12:02
true
PT160M30S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, стрижи (пилотажная группа), русские витязи, кубинка, безопасность
Авиашоу в честь 30-летия создания "Стрижей" и "Русских витязей"
В Кубинке проходит масштабное авиашоу в честь 30-летия создания "Русских витязей" и "Стрижей". В нем принимают участие пилотажные группы "Первый полет", "Реакторы", "Беркуты" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.
2021-05-15T12:02
true
PT160M30S
Авиашоу в честь 30-летия создания "Стрижей" и "Русских витязей"
12:02 15.05.2021 (обновлено: 14:43 15.05.2021)
В Кубинке проходит масштабное авиашоу в честь 30-летия создания "Русских витязей" и "Стрижей". В нем принимают участие пилотажные группы "Первый полет", "Реакторы", "Беркуты" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.