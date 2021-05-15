https://ria.ru/20210515/aviashou-1732418535.html

Авиашоу в честь 30-летия создания "Стрижей" и "Русских витязей"

Авиашоу в честь 30-летия создания "Стрижей" и "Русских витязей"

В Кубинке проходит масштабное авиашоу в честь 30-летия создания "Русских витязей" и "Стрижей". В нем принимают участие пилотажные группы "Первый полет",... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:02

2021-05-15T12:02

2021-05-15T14:43

стрижи (пилотажная группа)

русские витязи

кубинка

безопасность

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В Кубинке проходит масштабное авиашоу в честь 30-летия создания "Русских витязей" и "Стрижей". В нем принимают участие пилотажные группы "Первый полет", "Реакторы", "Беркуты" и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.

кубинка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Авиашоу на аэродроме "Кубинка" LIVE: Авиашоу на аэродроме "Кубинка" 2021-05-15T12:02 true PT160M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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