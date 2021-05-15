В Армении назвали ситуацию на границе с Азербайджаном испытанием для ОДКБ
ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в субботу в ходе телефонной беседы со своим таджикским коллегой Насрулло Махмудзодой назвал сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию испытанием для ОДКБ, сообщили в пресс-службе армянского СБ.
Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
Отмечается, что в ходе беседы Григорян рассказал таджикскому коллеге о ситуации на границе с учетом последних событий и обращения Армении в ОДКБ. Он подчеркнул роль Организации в этом вопросе, придав важность позиции Таджикистана как страны-председателя ОДКБ.
"Григорян подчеркнул, что сложившаяся ситуация сама по себе беспрецедентна для ОДКБ и в этом смысле является своеобразным испытанием и имиджевым вопросом как для структуры международной безопасности", - отмечается в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Он подчеркнул, что Армения воспринимает ситуацию как посягательство на свой суверенитет, территориальную целостность и ожидает соразмерного ответа в рамках союзнических обязательств стран-участниц Организации.
По данным пресс-службы, стороны обсудили вопросы, связанные с возможными вариантами реагирования на сложившуюся ситуацию и механизмами, предусмотренными документами ОДКБ.
"Махмудзода подчеркнул необходимость мирного урегулирования вопроса, высоко оценил сдержанный, взвешенный подход армянской стороны. Отметив важность задействования всех механизмов для скорейшего решения вопроса, Махмудзода в качестве представителя председательствующей страны выразил готовность в рамках ОДКБ способствовать быстрому и мирному урегулированию проблемы", - отмечается в сообщении.