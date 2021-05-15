https://ria.ru/20210515/armeniya-1732463784.html

В Армении назвали ситуацию на границе с Азербайджаном испытанием для ОДКБ

В Армении назвали ситуацию на границе с Азербайджаном испытанием для ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в субботу в ходе телефонной беседы со своим таджикским коллегой Насрулло Махмудзодой назвал сложившуюся на... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T18:11

2021-05-15T18:11

2021-05-15T18:11

ара айвазян

одкб

армен григорян

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732119143_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_332b0139517168e9ad1eb7780e5bfd33.jpg

ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в субботу в ходе телефонной беседы со своим таджикским коллегой Насрулло Махмудзодой назвал сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию испытанием для ОДКБ, сообщили в пресс-службе армянского СБ.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.Отмечается, что в ходе беседы Григорян рассказал таджикскому коллеге о ситуации на границе с учетом последних событий и обращения Армении в ОДКБ. Он подчеркнул роль Организации в этом вопросе, придав важность позиции Таджикистана как страны-председателя ОДКБ.Он подчеркнул, что Армения воспринимает ситуацию как посягательство на свой суверенитет, территориальную целостность и ожидает соразмерного ответа в рамках союзнических обязательств стран-участниц Организации.По данным пресс-службы, стороны обсудили вопросы, связанные с возможными вариантами реагирования на сложившуюся ситуацию и механизмами, предусмотренными документами ОДКБ."Махмудзода подчеркнул необходимость мирного урегулирования вопроса, высоко оценил сдержанный, взвешенный подход армянской стороны. Отметив важность задействования всех механизмов для скорейшего решения вопроса, Махмудзода в качестве представителя председательствующей страны выразил готовность в рамках ОДКБ способствовать быстрому и мирному урегулированию проблемы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210515/granitsa-1732460128.html

https://ria.ru/20210514/azerbaydzhan-1732326064.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ара айвазян, одкб, армен григорян, азербайджан, армения, в мире