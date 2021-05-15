Российского депутата арестовали по обвинению в убийстве, сообщил источник
14:30 15.05.2021 (обновлено: 21:24 15.05.2021)
© Фото : Администрация Артемовского городского округаДепутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах региона.
"Появились новые подробности уголовного дела, возбужденного 20 сентября 2003 года четвертым Следственным управлением СК России по факту убийства в городе Артемовском Свердловской области гражданина Б. В результате проведенных следственных действий на территории Артемовского Свердловской области и поселка Красногвардейский (Артемовский район Свердловской области) установлена причастность к совершению преступления депутата думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в проведении мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего принимали участие сотрудники регионального управления ФСБ. Тринадцатого мая следователи СК РФ задержали депутата и его сына, им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В отношении обвиняемых Березовский районный суд избрал меру пресечения, в соответствии с которой ближайшие два месяца злоумышленники проведут под стражей.
Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.