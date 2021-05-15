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Российского депутата арестовали по обвинению в убийстве, сообщил источник
Российского депутата арестовали по обвинению в убийстве, сообщил источник
Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году, сообщил РИА... РИА Новости, 15.05.2021
2021-05-15T14:30
2021-05-15T21:24
свердловская область
артемовский
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах региона.По его словам, в проведении мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего принимали участие сотрудники регионального управления ФСБ. Тринадцатого мая следователи СК РФ задержали депутата и его сына, им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В отношении обвиняемых Березовский районный суд избрал меру пресечения, в соответствии с которой ближайшие два месяца злоумышленники проведут под стражей.Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
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свердловская область, артемовский, происшествия

Российского депутата арестовали по обвинению в убийстве, сообщил источник

14:30 15.05.2021 (обновлено: 21:24 15.05.2021)
 
© Фото : Администрация Артемовского городского округаДепутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов
Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
© Фото : Администрация Артемовского городского округа
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах региона.

"Появились новые подробности уголовного дела, возбужденного 20 сентября 2003 года четвертым Следственным управлением СК России по факту убийства в городе Артемовском Свердловской области гражданина Б. В результате проведенных следственных действий на территории Артемовского Свердловской области и поселка Красногвардейский (Артемовский район Свердловской области) установлена причастность к совершению преступления депутата думы Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в проведении мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего принимали участие сотрудники регионального управления ФСБ. Тринадцатого мая следователи СК РФ задержали депутата и его сына, им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В отношении обвиняемых Березовский районный суд избрал меру пресечения, в соответствии с которой ближайшие два месяца злоумышленники проведут под стражей.
Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 14:19
Полиция задержала подозреваемого в поджоге бани ярославского депутата
 
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