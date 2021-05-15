https://ria.ru/20210515/arest-1732443478.html

Российского депутата арестовали по обвинению в убийстве, сообщил источник

Российского депутата арестовали по обвинению в убийстве, сообщил источник

Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году, сообщил РИА... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T14:30

2021-05-15T14:30

2021-05-15T21:24

свердловская область

артемовский

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Ольга Ерачина. Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов и его сын арестованы по обвинению в убийстве, совершенном в 2003 году, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах региона.По его словам, в проведении мероприятий по выяснению всех обстоятельств произошедшего принимали участие сотрудники регионального управления ФСБ. Тринадцатого мая следователи СК РФ задержали депутата и его сына, им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В отношении обвиняемых Березовский районный суд избрал меру пресечения, в соответствии с которой ближайшие два месяца злоумышленники проведут под стражей.Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210514/banya-1732311870.html

свердловская область

артемовский

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2021

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свердловская область, артемовский, происшествия