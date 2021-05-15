https://ria.ru/20210515/aes-1732432115.html

Армянскую АЭС остановили на 141 день

Армянскую АЭС остановили на 141 день

Масштабный планово-предупредительный ремонт стартовал в субботу на Армянской АЭС, станция останавливается на 141 день, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС. РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T12:19

2021-05-15T12:19

2021-05-15T12:19

армянская аэс

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Масштабный планово-предупредительный ремонт стартовал в субботу на Армянской АЭС, станция останавливается на 141 день, сообщили РИА Новости в пресс-службе АЭС."Сегодня, 15 мая, на Армянской АЭС стартовал ключевой планово-предупредительный ремонт (ППР-2021) в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации станции… Армянская АЭС остановится на 141 день - это самый продолжительный ППР с начала реализации проекта. Столь долгая остановка связана с заключительными важными работами по модернизации второго энергоблока Армянской АЭС", - говорится в сообщении.Отмечается, что организацию работ в рамках контракта по модернизации осуществляет АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом", мероприятия на АЭС проводятся с целью повышения эффективности и надежности станции."Хочу подчеркнуть, что весь прошлый год ушел на подготовку к проведению ремонтных мероприятий в рамках ППР-2021: проведены все необходимые проверки на АЭС, доставлено оборудование, проведена подготовка к модернизации системы аварийного охлаждения активной зоны реактора и восстановительному отжигу корпуса реактора. Физически все основные мероприятия на площадке будут реализованы на протяжении ППР-2021 включительно до октября 2021 года", - цитирует пресс-служба слова главного инженера Армянской АЭС Артура Григоряна.По словам руководителя проекта по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС с российской стороны Юрия Свириденко, эта ключевая остановка станет определяющей для работы Армянской АЭС."Для проведения работ на станцию уже приехало 120 российских специалистов. За весь период ремонта в этом году будет задействовано около 350 атомщиков из России. Это важная веха для развития атомной энергетики Армении, и мы рады быть причастными к такому событию и помочь нашим друзьям творить историю атомной отрасли Армении", - приводит пресс-служба слова Свириденко.В сообщении отмечается, что после проведения модернизации, восстановятся физико-механические свойства корпуса реактора и его можно будет эксплуатировать и после 2026 года - как минимум ещё до 2036.У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). На станции расположены два энергоблока, сооруженных на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй - в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. АО "Русатом Сервис", входящее в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом", осуществляет программу модернизации станции.Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.В мае 2018 года генеральный директор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщил в интервью РИА Новости, что ведется поиск приемлемого для Армении проекта энергоблока средней мощности, предпочтительно с реактором российского проекта ВВЭР, поскольку сформированный высококвалифицированный персонал действующей ААЭС имеет богатейший опыт эксплуатации именно таких энергоблоков. А в феврале 2020 года советник гендиректора Армянской АЭС Гера Севикян заявил РИА Новости, что в случае принятия решения о строительстве нового блока желательно выбрать российскую компанию.

https://ria.ru/20210415/aes-1728471321.html

https://ria.ru/20201224/postavki-1590700436.html

https://ria.ru/20190627/1555884350.html

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армянская аэс, армения, в мире