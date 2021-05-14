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Жертвами ударов по сектору Газа с начала эскалации стали 126 человек
Жертвами ударов по сектору Газа с начала эскалации стали 126 человек
Сто двадцать шесть жителей сектора Газа, в том числе 31 ребенок, стали жертвами авиаударов Израиля, сообщила в пятницу вечером пресс-служба минздрава Палестины. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T22:18
2021-05-14T22:32
израиль
палестина
в мире
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КАИР, 14 мая – РИА Новости. Сто двадцать шесть жителей сектора Газа, в том числе 31 ребенок, стали жертвами авиаударов Израиля, сообщила в пятницу вечером пресс-служба минздрава Палестины."Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что вследствие израильской агрессии против сектора Газа погибли 126 человек, в том числе 31 ребенок и 20 женщин. Девятьсот пятьдесят человек получили различные ранения", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильской армии, с территории палестинского анклава с начала эскалации конфликта было выпущено более 2 тысяч ракет, из них примерно половина была обезврежена системой ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа.
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израиль, палестина, в мире

Жертвами ударов по сектору Газа с начала эскалации стали 126 человек

22:18 14.05.2021 (обновлено: 22:32 14.05.2021)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Читать ria.ru в
КАИР, 14 мая – РИА Новости. Сто двадцать шесть жителей сектора Газа, в том числе 31 ребенок, стали жертвами авиаударов Израиля, сообщила в пятницу вечером пресс-служба минздрава Палестины.
"Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что вследствие израильской агрессии против сектора Газа погибли 126 человек, в том числе 31 ребенок и 20 женщин. Девятьсот пятьдесят человек получили различные ранения", - говорится в сообщении.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
21:31
По Израилю выпустили более двух тысяч ракет со стороны сектора Газа
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильской армии, с территории палестинского анклава с начала эскалации конфликта было выпущено более 2 тысяч ракет, из них примерно половина была обезврежена системой ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа.
 
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