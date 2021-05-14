https://ria.ru/20210514/zhertvy-1732396578.html

Жертвами ударов по сектору Газа с начала эскалации стали 126 человек

Жертвами ударов по сектору Газа с начала эскалации стали 126 человек

Сто двадцать шесть жителей сектора Газа, в том числе 31 ребенок, стали жертвами авиаударов Израиля, сообщила в пятницу вечером пресс-служба минздрава Палестины. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T22:18

2021-05-14T22:18

2021-05-14T22:32

израиль

палестина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732386163_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_e372e52c50e09a63dc03c053e165b5e1.jpg

КАИР, 14 мая – РИА Новости. Сто двадцать шесть жителей сектора Газа, в том числе 31 ребенок, стали жертвами авиаударов Израиля, сообщила в пятницу вечером пресс-служба минздрава Палестины."Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что вследствие израильской агрессии против сектора Газа погибли 126 человек, в том числе 31 ребенок и 20 женщин. Девятьсот пятьдесят человек получили различные ранения", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным израильской армии, с территории палестинского анклава с начала эскалации конфликта было выпущено более 2 тысяч ракет, из них примерно половина была обезврежена системой ПРО "Железный купол". По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военнослужащий. В ответ Израиль нанес сотни ударов по сектору Газа.

https://ria.ru/20210514/rakety-1732392873.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, палестина, в мире