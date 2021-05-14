https://ria.ru/20210514/zdorove-1732232884.html

Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание

Врач объяснил, на какие синяки стоит обратить внимание

При появлении каких синяков на теле стоит обратиться к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники "Центр... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T02:11

2021-05-14T02:11

2021-05-14T02:11

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. При появлении каких синяков на теле стоит обратиться к врачу, рассказал в интервью радио Sputnik врач УЗИ-диагностики, хирург-флеболог клиники "Центр Флебологии" Амиран Демуров.По его словам, нужно четко понимать, что именно представляют из себя синие пятна, и тут возможны несколько вариантов. Во-первых, из-за какой-то бытовой травмы или ушиба кровь может выйти из сосуда и попасть под кожу – так образуются обычные синяки. Как правило, они проходят сами, но многое зависит от объема гематомы, уточнил Амиран Демуров. Амиран Демуров добавил, что прием кроверазжижающих препаратов увеличивает риск появления гематом. По его словам, даже незначительные ушибы, которые обычно не оставляют следов, могут стать причиной образования больших синяков на фоне антикоагулянтной терапии. "Это происходит из-за того, что время кровотечения увеличивается, так как мы разжижаем кровь, изменяем ее свертывающую систему. Синяки не являются показанием для прекращения кроверазжижающих препаратов, им является длительное кровотечение, но только врач решает, когда следует отменить препарат", – сказал Амиран Демуров.Проявления варикоза внешне тоже напоминают обычные синяки, хотя природа их появления совсем другая, отметил хирург-флеболог. По его словам, такие "плохие" синяки, состоящие из мелких сосудистых образований, которые еще называют сосудистыми паучками или звездочками, указывают на расстройство свертывающей системы крови. "В таком случае нужна консультация флеболога, ультразвуковое обследование, чтобы разобраться в ситуации – это поверхностный, косметический вариант или верхушка более серьезных заболеваний, которые, если их не лечить, опасны осложнениями, в том числе и тромбообразованием. Варикозное расширение вен обязательно надо лечить", – отметил Амиран Демуров в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/varikoz-1731610629.html

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