https://ria.ru/20210514/zarplata-1732239278.html
Россияне рассказали, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше денег
Россияне рассказали, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше денег
Треть россиян считает, что смогут больше зарабатывать, если будут учиться и повышать квалификацию, а каждый седьмой считает, что для повышения зарплаты нужно... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T06:40
2021-05-14T06:40
2021-05-14T06:40
россия
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Треть россиян считает, что смогут больше зарабатывать, если будут учиться и повышать квалификацию, а каждый седьмой считает, что для повышения зарплаты нужно больше и лучше работать, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основывается на данных опроса, который проводился с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 358 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.В свою очередь 13% респондентов считают, что для увеличения своего рабочего дохода необходимо проявлять целеустремленность и инициативу, а 12% уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты."Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% - искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%", - добавляется в исследовании.
https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html
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россия, общество
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Треть россиян
считает, что смогут больше зарабатывать, если будут учиться и повышать квалификацию, а каждый седьмой считает, что для повышения зарплаты нужно больше и лучше работать, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основывается на данных опроса, который проводился с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 358 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
"На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию, 15% - работать больше и лучше", - говорится в сообщении по итогам опроса.
В свою очередь 13% респондентов считают, что для увеличения своего рабочего дохода необходимо проявлять целеустремленность и инициативу, а 12% уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты.
"Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% - искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%", - добавляется в исследовании.