Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/zarplata-1732239278.html
Россияне рассказали, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше денег
Россияне рассказали, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше денег
Треть россиян считает, что смогут больше зарабатывать, если будут учиться и повышать квалификацию, а каждый седьмой считает, что для повышения зарплаты нужно... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T06:40
2021-05-14T06:40
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Треть россиян считает, что смогут больше зарабатывать, если будут учиться и повышать квалификацию, а каждый седьмой считает, что для повышения зарплаты нужно больше и лучше работать, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основывается на данных опроса, который проводился с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 358 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.В свою очередь 13% респондентов считают, что для увеличения своего рабочего дохода необходимо проявлять целеустремленность и инициативу, а 12% уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты."Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% - искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%", - добавляется в исследовании.
https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html
https://ria.ru/20210510/zarplata-1731623131.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Россияне рассказали, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше денег

06:40 14.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Треть россиян считает, что смогут больше зарабатывать, если будут учиться и повышать квалификацию, а каждый седьмой считает, что для повышения зарплаты нужно больше и лучше работать, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основывается на данных опроса, который проводился с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 358 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
8 мая, 07:10
Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами
"На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию, 15% - работать больше и лучше", - говорится в сообщении по итогам опроса.
В свою очередь 13% респондентов считают, что для увеличения своего рабочего дохода необходимо проявлять целеустремленность и инициативу, а 12% уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты.
"Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% - искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%", - добавляется в исследовании.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 02:24
Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
03:21Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
Лента новостейМолния