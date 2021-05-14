https://ria.ru/20210514/zarplata-1732239278.html

Россияне рассказали, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше денег

Россияне рассказали, что нужно делать, чтобы зарабатывать больше денег

Треть россиян считает, что смогут больше зарабатывать, если будут учиться и повышать квалификацию, а каждый седьмой считает, что для повышения зарплаты нужно... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T06:40

2021-05-14T06:40

2021-05-14T06:40

россия

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Треть россиян считает, что смогут больше зарабатывать, если будут учиться и повышать квалификацию, а каждый седьмой считает, что для повышения зарплаты нужно больше и лучше работать, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основывается на данных опроса, который проводился с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. В опросе приняли участие жители 358 населенных пунктов из всех федеральных округов страны.В свою очередь 13% респондентов считают, что для увеличения своего рабочего дохода необходимо проявлять целеустремленность и инициативу, а 12% уверены, что следует вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты."Каждый двадцатый считает, что нужно открывать свой бизнес, 4% советуют осваивать новую профессию. По 3% - искать подработку или заводить полезные связи. Строить карьеру, развивать интеллект и искать источники пассивного дохода считают необходимым по 2%", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20210508/chinovniki-1731458147.html

https://ria.ru/20210510/zarplata-1731623131.html

россия

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2021

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россия, общество