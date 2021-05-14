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Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 12

Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане достигло 12

Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане возросло до 12, среди них имам, сообщает телеканал TOLO со ссылкой на полицию. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:48

2021-05-14T13:48

2021-05-14T13:52

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Число погибших при взрыве в мечети в Афганистане возросло до 12, среди них имам, сообщает телеканал TOLO со ссылкой на полицию.Взрыв прогремел в пятницу во время молитвы, на второй день объявленного перемирия. Ранее сообщалось о четверых погибших и 20 пострадавших."Двенадцать человек погибли при взрыве в мечети в районе Шакардара в провинции Кабул", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.Отмечается, что в результате взрыва также погиб имам.Ранее талибы объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания месяца поста Рамадана. Они запретили своим боевикам вторгаться на территорию под контролем правительства и кому-либо заходить на их территории. Глава Афганистана Ашраф Гани выступил с аналогичным обращением к силовикам страны.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году прошел с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступил праздник разговения Ид аль-Фитр, известный в России как Ураза-байрам, который отмечается в течение трех дней.

https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html

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религия, афганистан, в мире