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В Афганистане прогремел взрыв в мечети, есть погибшие
В Афганистане прогремел взрыв в мечети, есть погибшие
В одной из мечетей Афганистана произошел взрыв, передают местные СМИ. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:47
2021-05-14T12:47
2021-05-14T16:54
афганистан
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В одной из мечетей Афганистана произошел взрыв, передают местные СМИ.По последним данным полиции, которые телеканал TOLO приводит в Twitter, погибли 12 человек, среди них имам. Также сообщалось о 20 пострадавших.Ранее талибы объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания месяца поста Рамадана. Они запретили своим боевикам вторгаться на подконтрольные правительству территории. Глава Афганистана Ашраф Гани выступил с аналогичным обращением к силовикам.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году прошел с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступил праздник разговения Ид аль-Фитр, известный в России как Ураза-байрам, который отмечается в течение трех дней.
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РИА Новости
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РИА Новости
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афганистан, в мире
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
В одной из мечетей Афганистана
произошел взрыв, передают местные СМИ.
По последним данным полиции, которые телеканал TOLO приводит в Twitter
, погибли 12 человек, среди них имам.
Также сообщалось о 20 пострадавших.
Ранее талибы объявили о трех днях перемирия по случаю наступления мусульманского праздника разговения после окончания месяца поста Рамадана. Они запретили своим боевикам вторгаться на подконтрольные правительству территории. Глава Афганистана Ашраф Гани выступил с аналогичным обращением к силовикам.
Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в 2021 году прошел с 12 апреля по 12 мая. На следующий день наступил праздник разговения Ид аль-Фитр, известный в России как Ураза-байрам, который отмечается в течение трех дней.