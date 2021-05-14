https://ria.ru/20210514/vystuplenie-1732396142.html

Армянский депутат возмутился антироссийским выступлением в парламенте

Армянский депутат возмутился антироссийским выступлением в парламенте

Армянский депутат, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Артем Царукян резко ответил на антироссийское выступление своего коллеги Армана Бабаджаняна РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T22:13

2021-05-14T22:13

2021-05-14T22:36

россия

никол пашинян

минобороны армении

сергей лавров

одкб

владимир путин

процветающая армения

сша

армения

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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Армянский депутат, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Артем Царукян резко ответил на антироссийское выступление своего коллеги Армана Бабаджаняна в ходе внеочередного заседания парламента, посвященного событиям в граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны.В пятницу Бабаджанян заявил, что "Россия ведет себя с Арменией как серийный насильник или сексуальный преступник". По его мнению, "ни Россия, ни ОДКБ не будут защищать Армению", и Армения "должна выразить готовность сотрудничать с теми центрами силы, которые уже предложили ей военную помощь"."Российская Федерация - друг Армении. Уверен, что Российская Федерация выполняла и выполняет все взятые на себя обязательства, предусмотренные договором от 1997 года (о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи), и сейчас не та ситуация, чтобы мы пытались зачитывать здесь присланные из-за океана тексты", - сказал Царукян.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.Независимый депутат Арман Бабаджанян был избран в парламент по спискам партии "Светлая Армения", однако затем покинул одноименную фракцию. Является учредителем онлайн-ресурса 1in.am, известного своей крайней антироссийской направленностью. В июне 2006 года он был арестован и осужден на 3,5 года лишения свободы за уклонение от прохождения обязательной воинской службы. Некоторое время жил в США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/pashinyan-1732375957.html

https://ria.ru/20210514/pomosch-1732384743.html

россия

сша

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, минобороны армении, сергей лавров, одкб, владимир путин, процветающая армения, сша, армения, в мире