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Армянский депутат возмутился антироссийским выступлением в парламенте
Армянский депутат возмутился антироссийским выступлением в парламенте
Армянский депутат, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Артем Царукян резко ответил на антироссийское выступление своего коллеги Армана Бабаджаняна РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T22:13
2021-05-14T22:36
россия
никол пашинян
минобороны армении
сергей лавров
одкб
владимир путин
процветающая армения
сша
армения
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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Армянский депутат, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Артем Царукян резко ответил на антироссийское выступление своего коллеги Армана Бабаджаняна в ходе внеочередного заседания парламента, посвященного событиям в граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны.В пятницу Бабаджанян заявил, что "Россия ведет себя с Арменией как серийный насильник или сексуальный преступник". По его мнению, "ни Россия, ни ОДКБ не будут защищать Армению", и Армения "должна выразить готовность сотрудничать с теми центрами силы, которые уже предложили ей военную помощь"."Российская Федерация - друг Армении. Уверен, что Российская Федерация выполняла и выполняет все взятые на себя обязательства, предусмотренные договором от 1997 года (о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи), и сейчас не та ситуация, чтобы мы пытались зачитывать здесь присланные из-за океана тексты", - сказал Царукян.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.Независимый депутат Арман Бабаджанян был избран в парламент по спискам партии "Светлая Армения", однако затем покинул одноименную фракцию. Является учредителем онлайн-ресурса 1in.am, известного своей крайней антироссийской направленностью. В июне 2006 года он был арестован и осужден на 3,5 года лишения свободы за уклонение от прохождения обязательной воинской службы. Некоторое время жил в США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/pashinyan-1732375957.html
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россия, никол пашинян, минобороны армении, сергей лавров, одкб, владимир путин, процветающая армения, сша, армения, в мире

Армянский депутат возмутился антироссийским выступлением в парламенте

22:13 14.05.2021 (обновлено: 22:36 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПлощадь Республики в городе Ереване
Площадь Республики в городе Ереване - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Армянский депутат, член оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Артем Царукян резко ответил на антироссийское выступление своего коллеги Армана Бабаджаняна в ходе внеочередного заседания парламента, посвященного событиям в граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны.
В пятницу Бабаджанян заявил, что "Россия ведет себя с Арменией как серийный насильник или сексуальный преступник". По его мнению, "ни Россия, ни ОДКБ не будут защищать Армению", и Армения "должна выразить готовность сотрудничать с теми центрами силы, которые уже предложили ей военную помощь".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время двухсторонней встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
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"Российская Федерация - друг Армении. Уверен, что Российская Федерация выполняла и выполняет все взятые на себя обязательства, предусмотренные договором от 1997 года (о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи), и сейчас не та ситуация, чтобы мы пытались зачитывать здесь присланные из-за океана тексты", - сказал Царукян.
Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Независимый депутат Арман Бабаджанян был избран в парламент по спискам партии "Светлая Армения", однако затем покинул одноименную фракцию. Является учредителем онлайн-ресурса 1in.am, известного своей крайней антироссийской направленностью. В июне 2006 года он был арестован и осужден на 3,5 года лишения свободы за уклонение от прохождения обязательной воинской службы. Некоторое время жил в США.
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РоссияНикол ПашинянМинобороны АрменииСергей ЛавровОДКБВладимир ПутинПроцветающая АрменияСШААрменияВ мире
 
 
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