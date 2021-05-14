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Экс-министр Украины рассказал о возможности досрочных выборов президента
Экс-министр Украины рассказал о возможности досрочных выборов президента
Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что глава украинского государства Владимир Зеленский объявит о досрочных президентских выборах в РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T23:25
2021-05-14T23:25
оппозиционная платформа - за жизнь
петр порошенко
владимир зеленский
юлия тимошенко
партия "батькивщина"
наши
украина
в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что глава украинского государства Владимир Зеленский объявит о досрочных президентских выборах в августе на 30-летие независимости страны."Я вижу четкие признаки досрочных президентских выборов. Осенью (будут назначены выборы – ред.). Я думаю, что он (Зеленский – ред.) об этом скажет на 30-летие независимости, 24 августа. Выйдет с какими-то инициативами. По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать все то, что происходит", - заявил Рева в пятницу в эфире телеканала "Наш".По его словам, Зеленскому выгодно сейчас пожертвовать оставшимися тремя годами президентского срока, чтобы выиграть снова выборы."Три года, которые остались, они будут ухудшать ситуацию для президента Зеленского. Сейчас показывает социология, что у него есть реальные шансы победить, и он понимает, что лучший способ дать себе старт еще на пять лет – это сейчас. То есть он теряет три года, но получает пять. И дальше он перезагрузит, если он выиграет, и правительство, и парламент. Пусть там не будет его абсолютного большинства, но он получит достаточное количество (депутатов) для этого всего", - отметил он.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.По данным опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова в апреле 2021 года, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Порошенко готовы проголосовать 18% опрошенных, за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 14,5%, за экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 10,5%.
https://ria.ru/20210514/rezidentsiya-1732397307.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/lutsenko-1732394076.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, петр порошенко, владимир зеленский, юлия тимошенко, партия "батькивщина", наши, украина, в мире

Экс-министр Украины рассказал о возможности досрочных выборов президента

23:25 14.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМужчина голосует на избирательном участке во Львове
Мужчина голосует на избирательном участке во Львове - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что глава украинского государства Владимир Зеленский объявит о досрочных президентских выборах в августе на 30-летие независимости страны.
"Я вижу четкие признаки досрочных президентских выборов. Осенью (будут назначены выборы – ред.). Я думаю, что он (Зеленский – ред.) об этом скажет на 30-летие независимости, 24 августа. Выйдет с какими-то инициативами. По всему видно, что катастрофа в экономике, социальной сфере заставляет его перезагружать все то, что происходит", - заявил Рева в пятницу в эфире телеканала "Наш".
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Партия Порошенко потребовала выселить Зеленского из резиденции президента
По его словам, Зеленскому выгодно сейчас пожертвовать оставшимися тремя годами президентского срока, чтобы выиграть снова выборы.
"Три года, которые остались, они будут ухудшать ситуацию для президента Зеленского. Сейчас показывает социология, что у него есть реальные шансы победить, и он понимает, что лучший способ дать себе старт еще на пять лет – это сейчас. То есть он теряет три года, но получает пять. И дальше он перезагрузит, если он выиграет, и правительство, и парламент. Пусть там не будет его абсолютного большинства, но он получит достаточное количество (депутатов) для этого всего", - отметил он.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
По данным опроса, проведенного социологической службой центра Разумкова в апреле 2021 года, если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Зеленский 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать. За Порошенко готовы проголосовать 18% опрошенных, за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 14,5%, за экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 10,5%.
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