В США заявили о риске космической войны с Россией и Китаем
10:22 14.05.2021 (обновлено: 13:43 14.05.2021)
По мнению сотрудника Университета Северной Каролины Марка Губруда, некое подобие войны в космосе происходит уже сейчас. Речь идет о случаях глушения спутниковой связи, лазерного ослепления спутников для фотосъемки, а также зондирования систем на предмет их возможного взлома. Он считает, что подобное вмешательство может привести к эскалации напряженности, поскольку практикуется оно все чаще, а стороны продолжают развивать свои навыки.
"Риск резкой эскалации становится серьезной угрозой для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами почти наверняка будут США, Россия и Китай", — отметил ученый.
Единственная хорошая новость, по его мнению, заключается в том, что конфликт по-прежнему не случился. Он предположил, что стороны в достаточной степени осознают, насколько это опасно.
Как отметила профессор из военно-морского колледжа Ньюпорта Джоан Джонсон-Фриз, "определенные круги" в Соединенных Штатах лоббируют идею о том, что страна не должна отставать в вопросе космических вооружений. По ее словам, дальнейшее развитие планов по ведению войны в пространстве неизбежно.
"Я считаю, что без помощи "космической дипломатии" существует явная опасность того, что пророчество о войне исполнится", — отметила Джонсон-Фриз, призвав администрацию президента США Джо Байдена уделить этому вопросу внимание.
Между тем профессор Венди Уитман Кобб из Школы перспективных исследований авиации и космонавтики ВВС США не верит в неизбежность конфликта. По ее словам, еще с 1960-х аналитики постоянно твердят, что столкновения в космосе "не за горами".
"Чтобы вывести из строя спутник, через который проходят финансовые транзакции и ключевые коммуникации, достаточно одного фрагмента космического мусора. Неисправный спутник может привести к тяжелым экономическим последствиям не только в одной стране", — подчеркнула она.
Мировые державы, как отметила эксперт, осознают опасность эскалации в космосе.