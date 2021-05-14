https://ria.ru/20210514/voyna-1732256212.html

В США заявили о риске космической войны с Россией и Китаем

В США заявили о риске космической войны с Россией и Китаем

Американские ученые и эксперты в интервью порталу Space.com высказались о продолжающейся милитаризации космоса и предположили, может ли она перерасти в... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:22

2021-05-14T10:22

2021-05-14T13:43

в мире

россия

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космос - риа наука

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китай

сша

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американские ученые и эксперты в интервью порталу Space.com высказались о продолжающейся милитаризации космоса и предположили, может ли она перерасти в полномасштабный конфликт между Россией, Китаем и Соединенными Штатами.По мнению сотрудника Университета Северной Каролины Марка Губруда, некое подобие войны в космосе происходит уже сейчас. Речь идет о случаях глушения спутниковой связи, лазерного ослепления спутников для фотосъемки, а также зондирования систем на предмет их возможного взлома. Он считает, что подобное вмешательство может привести к эскалации напряженности, поскольку практикуется оно все чаще, а стороны продолжают развивать свои навыки."Риск резкой эскалации становится серьезной угрозой для ядерной стабильности, поскольку основными противоборствующими державами почти наверняка будут США, Россия и Китай", — отметил ученый.Единственная хорошая новость, по его мнению, заключается в том, что конфликт по-прежнему не случился. Он предположил, что стороны в достаточной степени осознают, насколько это опасно.Как отметила профессор из военно-морского колледжа Ньюпорта Джоан Джонсон-Фриз, "определенные круги" в Соединенных Штатах лоббируют идею о том, что страна не должна отставать в вопросе космических вооружений. По ее словам, дальнейшее развитие планов по ведению войны в пространстве неизбежно."Я считаю, что без помощи "космической дипломатии" существует явная опасность того, что пророчество о войне исполнится", — отметила Джонсон-Фриз, призвав администрацию президента США Джо Байдена уделить этому вопросу внимание.Между тем профессор Венди Уитман Кобб из Школы перспективных исследований авиации и космонавтики ВВС США не верит в неизбежность конфликта. По ее словам, еще с 1960-х аналитики постоянно твердят, что столкновения в космосе "не за горами"."Чтобы вывести из строя спутник, через который проходят финансовые транзакции и ключевые коммуникации, достаточно одного фрагмента космического мусора. Неисправный спутник может привести к тяжелым экономическим последствиям не только в одной стране", — подчеркнула она.Мировые державы, как отметила эксперт, осознают опасность эскалации в космосе.

https://ria.ru/20210412/kosmos-1727819049.html

https://ria.ru/20210508/kosmos-1731464467.html

https://ria.ru/20210513/voyna-1732118476.html

россия

китай

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в мире, россия, ввс сша, космос - риа наука, джо байден, китай, сша