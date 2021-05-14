Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/volodin-1732254992.html
Володин примет участие в предварительном голосовании "Единой России"
Володин примет участие в предварительном голосовании "Единой России"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что примет участие в предварительном голосовании "Единой России". РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:09
2021-05-14T11:25
госдума рф
саратовская область
политика
единая россия
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_181afe8ad8a6e21bce29c73f100e4f6c.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что примет участие в предварительном голосовании "Единой России".Володин будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163 и общеобластному округу Саратовской области.Спикер Госдумы пояснил свое решение желанием "лучше понимать проблемы людей"."В Саратовской области – 4 избирательных округа. При выборе округа исходил из количества вопросов, которые надо решать. От развития города Саратова зависит будущее области в целом",- отметил политик.Он добавил, что решено участвовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список "Единой России" и одномандатный округ."Для меня это возможность решать проблемы как в целом по области, так и в конкретном 163 округе, в который входят Ленинский, Кировский, Фрунзенский районы города Саратова, часть Саратовского района, Татищевский район, поселок Светлый, Петровский район, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы", - сказал Володин.Он также заявил, что в ближайшее время постарается вместе с избирателями сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом.Прием документов на участие в предварительном голосовании "Единой России", которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Государственную думу и региональные заксобрания, завершается в пятницу в 17.00. Принять участие в предварительном голосовании могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Сами праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня.
https://ria.ru/20210430/pensionery-1730730378.html
https://ria.ru/20210511/anonimnost-1731847672.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_b940b7a3faca143221a8155493334578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, саратовская область, политика, единая россия, вячеслав володин

Володин примет участие в предварительном голосовании "Единой России"

10:09 14.05.2021 (обновлено: 11:25 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что примет участие в предварительном голосовании "Единой России".
"Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании "Единой России" в родной для себя Саратовской области", - сказал Володин журналистам.
Володин будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163 и общеобластному округу Саратовской области.
Спикер Госдумы пояснил свое решение желанием "лучше понимать проблемы людей".
"В Саратовской области – 4 избирательных округа. При выборе округа исходил из количества вопросов, которые надо решать. От развития города Саратова зависит будущее области в целом",- отметил политик.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов в рамках региональной недели пообщался с местной жительницей-пенсионеркой - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 16:42
Спикер Госдумы Володин ответил на критику пенсионерки и пообещал помочь
Он добавил, что решено участвовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список "Единой России" и одномандатный округ.
"Для меня это возможность решать проблемы как в целом по области, так и в конкретном 163 округе, в который входят Ленинский, Кировский, Фрунзенский районы города Саратова, часть Саратовского района, Татищевский район, поселок Светлый, Петровский район, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы", - сказал Володин.
Он также заявил, что в ближайшее время постарается вместе с избирателями сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом.
Прием документов на участие в предварительном голосовании "Единой России", которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Государственную думу и региональные заксобрания, завершается в пятницу в 17.00. Принять участие в предварительном голосовании могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Сами праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 20:22
Володин предложил ограничить анонимность в интернете
 
Госдума РФСаратовская областьПолитикаЕдиная РоссияВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
03:21Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
Лента новостейМолния