https://ria.ru/20210514/volodin-1732254992.html

Володин примет участие в предварительном голосовании "Единой России"

Володин примет участие в предварительном голосовании "Единой России"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что примет участие в предварительном голосовании "Единой России". РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:09

2021-05-14T10:09

2021-05-14T11:25

госдума рф

саратовская область

политика

единая россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что примет участие в предварительном голосовании "Единой России".Володин будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163 и общеобластному округу Саратовской области.Спикер Госдумы пояснил свое решение желанием "лучше понимать проблемы людей"."В Саратовской области – 4 избирательных округа. При выборе округа исходил из количества вопросов, которые надо решать. От развития города Саратова зависит будущее области в целом",- отметил политик.Он добавил, что решено участвовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список "Единой России" и одномандатный округ."Для меня это возможность решать проблемы как в целом по области, так и в конкретном 163 округе, в который входят Ленинский, Кировский, Фрунзенский районы города Саратова, часть Саратовского района, Татищевский район, поселок Светлый, Петровский район, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы", - сказал Володин.Он также заявил, что в ближайшее время постарается вместе с избирателями сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом.Прием документов на участие в предварительном голосовании "Единой России", которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Государственную думу и региональные заксобрания, завершается в пятницу в 17.00. Принять участие в предварительном голосовании могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Сами праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня.

https://ria.ru/20210430/pensionery-1730730378.html

https://ria.ru/20210511/anonimnost-1731847672.html

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госдума рф, саратовская область, политика, единая россия, вячеслав володин