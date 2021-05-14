https://ria.ru/20210514/volodin-1732254992.html
Володин примет участие в предварительном голосовании "Единой России"
Володин примет участие в предварительном голосовании "Единой России"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что примет участие в предварительном голосовании "Единой России". РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:09
2021-05-14T10:09
2021-05-14T11:25
госдума рф
саратовская область
политика
единая россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что примет участие в предварительном голосовании "Единой России".Володин будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163 и общеобластному округу Саратовской области.Спикер Госдумы пояснил свое решение желанием "лучше понимать проблемы людей"."В Саратовской области – 4 избирательных округа. При выборе округа исходил из количества вопросов, которые надо решать. От развития города Саратова зависит будущее области в целом",- отметил политик.Он добавил, что решено участвовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список "Единой России" и одномандатный округ."Для меня это возможность решать проблемы как в целом по области, так и в конкретном 163 округе, в который входят Ленинский, Кировский, Фрунзенский районы города Саратова, часть Саратовского района, Татищевский район, поселок Светлый, Петровский район, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы", - сказал Володин.Он также заявил, что в ближайшее время постарается вместе с избирателями сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом.Прием документов на участие в предварительном голосовании "Единой России", которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Государственную думу и региональные заксобрания, завершается в пятницу в 17.00. Принять участие в предварительном голосовании могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Сами праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня.
https://ria.ru/20210430/pensionery-1730730378.html
https://ria.ru/20210511/anonimnost-1731847672.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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госдума рф, саратовская область, политика, единая россия, вячеслав володин
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
сообщил, что примет участие в предварительном голосовании "Единой России
".
"Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании "Единой России" в родной для себя Саратовской области", - сказал Володин журналистам.
Володин будет участвовать в предварительном голосовании по Саратовскому одномандатному избирательному округу номер 163 и общеобластному округу Саратовской области
.
Спикер Госдумы пояснил свое решение желанием "лучше понимать проблемы людей".
"В Саратовской области – 4 избирательных округа. При выборе округа исходил из количества вопросов, которые надо решать. От развития города Саратова
зависит будущее области в целом",- отметил политик.
Он добавил, что решено участвовать в предварительном голосовании, а затем избираться, совмещая общеобластной список "Единой России" и одномандатный округ.
"Для меня это возможность решать проблемы как в целом по области, так и в конкретном 163 округе, в который входят Ленинский, Кировский, Фрунзенский районы города Саратова, часть Саратовского района
, Татищевский район
, поселок Светлый
, Петровский район
, Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы", - сказал Володин.
Он также заявил, что в ближайшее время постарается вместе с избирателями сформировать программу решения социально-экономических вопросов города, района и области в целом.
Прием документов на участие в предварительном голосовании "Единой России", которое позволит стать кандидатом от правящей партии на выборах в Государственную думу и региональные заксобрания, завершается в пятницу в 17.00. Принять участие в предварительном голосовании могут все желающие, соответствующие закрепленным в положении о порядке проведения критериям. Так, члены "Единой России", известные люди или политики не будут иметь преимущества перед другими кандидатами, что, в свою очередь, позволит выбрать наиболее сильных лидеров для участия в выборах. Сами праймериз "Единой России" запланированы с 24 по 30 мая, а итоги будут подведены 1 июня.