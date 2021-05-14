https://ria.ru/20210514/volna-1732330132.html

Мясников заявил о третьей волне коронавируса в России

Мясников заявил о третьей волне коронавируса в России

В России началась третья волна эпидемии коронавируса, считает врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:37

2021-05-14T15:37

2021-05-14T17:46

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В России началась третья волна эпидемии коронавируса, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это "было предсказуемо"."Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам", — пояснил Мясников в Telegram. Он добавил, что это происходит не синхронно, а "график" зависит от региона и страны. Как уверен врач, третий виток пандемии "продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять".Он отметил, что снижение заболеваемости, начавшееся три месяца назад, было ожидаемым. При этом количество новых случаев не достигло нуля, а лишь опустилось на определенный уровень. Сейчас, помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться, подчеркнул медик. Он привел в пример страны, где очень строго соблюдают меры предосторожности — носят маски, респираторы, перчатки, вводят локдауны, — но смертность и заболеваемость все равно растут."Поэтому <…> надеяться реально можно только на вакцинацию", — заключил Мясников. В свою очередь, в Роспотребнадзоре ранее отмечали, что о третьей волне говорить преждевременно. Глава ведомства Анна Попова не раз подчеркивала, что этого не будет, если соблюдать все предписания.Сегодня в России зафиксировали максимальное почти за восемь недель количество новых случаев SARS-CoV-2 — 9462. В Москве — рекордные показатели с 17 января, 3818 заражений. Причиной, по мнению врача-инфекциониста Николая Малышева, могли стать майские праздники: люди активно общались и ездили в транспорте. Однако, чтобы говорить о какой-либо тенденции, нужно следить за динамикой в ближайшие дни.Всего с начала пандемии более 4,9 миллиона россиян заболели COVID-19, из них 115 тысяч скончались и свыше 4,5 миллиона выздоровели.

https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732307149.html

https://ria.ru/20210514/vaktsnatsiya-1732317556.html

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