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В Подмосковье завели дело из-за видео на латышском языке о Второй мировой
В Подмосковье завели дело из-за видео на латышском языке о Второй мировой
Уголовное дело о реабилитации нацизма заведено в Подмосковье после размещения в одной из соцсетей видео в 2020 году на латышском языке, искажающего вклад СССР в РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:07
2021-05-14T11:14
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
волоколамск
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма заведено в Подмосковье после размещения в одной из соцсетей видео в 2020 году на латышском языке, искажающего вклад СССР в годы Второй мировой войны, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч.1 ст. 354.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 16 марта 2020 года пользователь разместил в соцсети видео на латышском языке, где пропагандируется фашизм и искажаются факты Великой Отечественной войны. Подчеркивается, что, таким образом, "были распространены заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".Отмечается, что согласно исследованию психолого-лингвистической судебной экспертизы размещенный видеоматериал содержит пропаганду фашизма. В настоящее время устанавливается пользователь, разместивший видеозапись.
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россия
московская область (подмосковье)
волоколамск
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россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), волоколамск, происшествия

В Подмосковье завели дело из-за видео на латышском языке о Второй мировой

11:07 14.05.2021 (обновлено: 11:14 14.05.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма заведено в Подмосковье после размещения в одной из соцсетей видео в 2020 году на латышском языке, искажающего вклад СССР в годы Второй мировой войны, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Следственным отделом по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч.1 ст. 354.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 16 марта 2020 года пользователь разместил в соцсети видео на латышском языке, где пропагандируется фашизм и искажаются факты Великой Отечественной войны. Подчеркивается, что, таким образом, "были распространены заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".
Отмечается, что согласно исследованию психолого-лингвистической судебной экспертизы размещенный видеоматериал содержит пропаганду фашизма. В настоящее время устанавливается пользователь, разместивший видеозапись.
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