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В Артеме мать школьницы обвинила учителя в оскорблении ветеранов
В Артеме мать школьницы обвинила учителя в оскорблении ветеранов
Мать школьницы в Артеме Приморского края в соцсети обвинила учителя истории в том, что та оскорбила ветеранов Великой Отечественной войны, но ее слова не... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T07:10
2021-05-14T07:10
артем
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Мать школьницы в Артеме Приморского края в соцсети обвинила учителя истории в том, что та оскорбила ветеранов Великой Отечественной войны, но ее слова не подтвердились, и теперь педагог может обратиться в суд, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.Как сообщает паблик "Новости Артема+", жительница Артема опубликовала видео с обвинениями в адрес учителя. По словам женщины, преподаватель истории 35-й школы якобы заявила ученикам, что выжившие и ныне бодрствующие ветераны Великой Отечественной войны являются трусами, сбежавшими с полей битв."Сегодня, 14 мая, на частной странице в Instagram было опубликовано видео мамы ученицы седьмого класса средней школы №35 города Артема о якобы имевшем место высказывании в ходе урока истории учителя о ветеранах Великой Отечественной войны. По поводу публикации управлением образования администрации был проведен опрос учителя, проверены методические документы хода урока, опрошены ученики, для беседы приглашена мама школьницы", - сказал собеседник.По его словам, в проверке также приняла участие служба медиации для исключения конфликта между ученицей, мамой и педагогом."В ходе встречи с мамой факты, изложенные в видеообращении, не подтвердились. Видеокомментарий и пост в частном аккаунте был удален. Мама девочки принесла свои извинения в своей следующей публикации. В свою очередь учитель истории средней школы №35, которую обвинили в оценке ветеранов Великой Отечественной войны, намерена защищать свое честное имя в правовом поле", - отметил собеседник, пояснив, что учитель может обратиться в суд.
https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html
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60
артем, приморский край, происшествия

В Артеме мать школьницы обвинила учителя в оскорблении ветеранов

07:10 14.05.2021
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Мать школьницы в Артеме Приморского края в соцсети обвинила учителя истории в том, что та оскорбила ветеранов Великой Отечественной войны, но ее слова не подтвердились, и теперь педагог может обратиться в суд, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.
Как сообщает паблик "Новости Артема+", жительница Артема опубликовала видео с обвинениями в адрес учителя. По словам женщины, преподаватель истории 35-й школы якобы заявила ученикам, что выжившие и ныне бодрствующие ветераны Великой Отечественной войны являются трусами, сбежавшими с полей битв.
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"Сегодня, 14 мая, на частной странице в Instagram было опубликовано видео мамы ученицы седьмого класса средней школы №35 города Артема о якобы имевшем место высказывании в ходе урока истории учителя о ветеранах Великой Отечественной войны. По поводу публикации управлением образования администрации был проведен опрос учителя, проверены методические документы хода урока, опрошены ученики, для беседы приглашена мама школьницы", - сказал собеседник.
По его словам, в проверке также приняла участие служба медиации для исключения конфликта между ученицей, мамой и педагогом.
"В ходе встречи с мамой факты, изложенные в видеообращении, не подтвердились. Видеокомментарий и пост в частном аккаунте был удален. Мама девочки принесла свои извинения в своей следующей публикации. В свою очередь учитель истории средней школы №35, которую обвинили в оценке ветеранов Великой Отечественной войны, намерена защищать свое честное имя в правовом поле", - отметил собеседник, пояснив, что учитель может обратиться в суд.
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