https://ria.ru/20210514/veterany-1732240133.html

В Артеме мать школьницы обвинила учителя в оскорблении ветеранов

В Артеме мать школьницы обвинила учителя в оскорблении ветеранов

Мать школьницы в Артеме Приморского края в соцсети обвинила учителя истории в том, что та оскорбила ветеранов Великой Отечественной войны, но ее слова не... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T07:10

2021-05-14T07:10

2021-05-14T07:10

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Мать школьницы в Артеме Приморского края в соцсети обвинила учителя истории в том, что та оскорбила ветеранов Великой Отечественной войны, но ее слова не подтвердились, и теперь педагог может обратиться в суд, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа.Как сообщает паблик "Новости Артема+", жительница Артема опубликовала видео с обвинениями в адрес учителя. По словам женщины, преподаватель истории 35-й школы якобы заявила ученикам, что выжившие и ныне бодрствующие ветераны Великой Отечественной войны являются трусами, сбежавшими с полей битв."Сегодня, 14 мая, на частной странице в Instagram было опубликовано видео мамы ученицы седьмого класса средней школы №35 города Артема о якобы имевшем место высказывании в ходе урока истории учителя о ветеранах Великой Отечественной войны. По поводу публикации управлением образования администрации был проведен опрос учителя, проверены методические документы хода урока, опрошены ученики, для беседы приглашена мама школьницы", - сказал собеседник.По его словам, в проверке также приняла участие служба медиации для исключения конфликта между ученицей, мамой и педагогом."В ходе встречи с мамой факты, изложенные в видеообращении, не подтвердились. Видеокомментарий и пост в частном аккаунте был удален. Мама девочки принесла свои извинения в своей следующей публикации. В свою очередь учитель истории средней школы №35, которую обвинили в оценке ветеранов Великой Отечественной войны, намерена защищать свое честное имя в правовом поле", - отметил собеседник, пояснив, что учитель может обратиться в суд.

https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html

https://ria.ru/20210511/veteran-1731704761.html

артем

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артем, приморский край, происшествия