https://ria.ru/20210514/valaam-1732260702.html

Валаамский монастырь начал принимать паломников

Валаамский монастырь начал принимать паломников

Паломнический сезон начался в одной из крупнейших православных обителей России - Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре, там рассчитывают на... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:45

2021-05-14T10:45

2021-05-14T10:45

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Паломнический сезон начался в одной из крупнейших православных обителей России - Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре, там рассчитывают на восстановления турпотока на уровне 2019 года, сообщила РИА Новости старший методист Паломнической службы монастыря Ирина Матвеева.Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении Патриарха Московского и вся Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага Ладожского озера. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят Центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов."В общей сложности в навигацию 2019 года на Валааме принято 111 тысяч гостей, в 2020 году – только 56 тысяч. То есть спад, вызванный пандемией, составил почти 50%. Мы надеемся на возобновление турпотока на уровне до пандемии. Паломнический сезон начался в этом году в начале мая", - сказала Матвеева. По ее словам, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы паломники могли посещать остров круглый год, за исключением короткого периода в межсезонье, когда нет сообщения по Ладоге.Она напомнила, что в марте 2020 года из-за пандемии монастырь прекратил прием паломников, а приезжавшие по служебной необходимости проходили двухнедельный карантин и сдавали на месте ПЦР-тест. Власти Карелии разрешили туристам посещать Валаам 15 июня. Таким образом, турсезон, который обычно длится с мая по октябрь, начался в прошлом году только 17 июня. "Но и тогда остров открыли только для тех, кто приезжает на остров без ночевки. Паломнические поездки на несколько дней стали доступны только в августе 2020 года. Благодаря этим мерам в монастыре удалось избежать массовых заражений коронавирусом", - рассказала собеседница агентства.Говоря о санитарных ограничениях для паломников, она подчеркнула, что необходимо носить маску и стараться соблюдать дистанцию. "В 2020 году на острове приняли строгие санитарные меры: было ограничение по количеству туристов, которые могут заходить в храм, исходя из площади строения. Прикладываться к святыням, целовать руки священникам и обниматься было запрещено, благословение получали на расстоянии, а свечные лавки были вынесены на улицу, чтобы люди не толпились", - рассказала Матвеева.В этом году, по ее словам, все эти ограничения сняты. "Нужно только носить маски в помещениях - храмах, свечных лавках, на корабле, и стараться соблюдать дистанцию. Монастырь не вводил дополнительные санитарные нормы. Мы действуем в рамках предписаний властей Карелии", - заключила собеседница агентства.Она добавила, что на Валаам можно приехать в составе туристической или паломнической группы из Санкт-Петербурга, а также самостоятельно из Приозерска или Сортавалы (куда из Петербурга ходят поезда, автобусы и электрички), предварительно забронировав место на корабле и номер в гостинице.По церковному преданию, основатели Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года игуменом монастыря является председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

https://ria.ru/20200828/valaam-1576446695.html

https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, возрождение, финляндия, сортавала