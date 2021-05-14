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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/vaktsinatsiya-1732314024.html
Беглов назвал число привитых от коронавируса петербуржцев
Беглов назвал число привитых от коронавируса петербуржцев
Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли более 500 тысяч жителей Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:28
2021-05-14T14:38
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
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александр беглов
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли более 500 тысяч жителей Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Более полумиллиона горожан на сегодняшний день завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Беглов в пятницу принял участие в заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.По словам губернатора Петербурга, в настоящее время в городе действуют 134 пункта вакцинации, также продолжают работу 22 выездные бригады, которые делают прививки от коронавируса в социальных учреждениях, в том числе в психоневрологических интернатах.На сегодняшний день запас вакцины от COVID-19 в Петербурге составляет около 200 тысяч комплектов. С начала прививочной кампании город получил более 800 тысяч комплектов вакцины "Спутник V" и более 21 тысячи доз препарата "ЭпиВакКорона".
https://ria.ru/20210512/privivka-1731959442.html
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов назвал число привитых от коронавируса петербуржцев

14:28 14.05.2021 (обновлено: 14:38 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли более 500 тысяч жителей Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Более полумиллиона горожан на сегодняшний день завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Беглов в пятницу принял участие в заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.
По словам губернатора Петербурга, в настоящее время в городе действуют 134 пункта вакцинации, также продолжают работу 22 выездные бригады, которые делают прививки от коронавируса в социальных учреждениях, в том числе в психоневрологических интернатах.
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С наступлением активного дачного сезона и летних школьных каникул планируем открывать дополнительно прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга
На сегодняшний день запас вакцины от COVID-19 в Петербурге составляет около 200 тысяч комплектов. С начала прививочной кампании город получил более 800 тысяч комплектов вакцины "Спутник V" и более 21 тысячи доз препарата "ЭпиВакКорона".
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