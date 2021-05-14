https://ria.ru/20210514/vaktsinatsiya-1732314024.html

Беглов назвал число привитых от коронавируса петербуржцев

Беглов назвал число привитых от коронавируса петербуржцев

Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли более 500 тысяч жителей Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:28

2021-05-14T14:28

2021-05-14T14:38

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая – РИА Новости. Оба этапа вакцинации от коронавируса прошли более 500 тысяч жителей Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Более полумиллиона горожан на сегодняшний день завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Беглов в пятницу принял участие в заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.По словам губернатора Петербурга, в настоящее время в городе действуют 134 пункта вакцинации, также продолжают работу 22 выездные бригады, которые делают прививки от коронавируса в социальных учреждениях, в том числе в психоневрологических интернатах.На сегодняшний день запас вакцины от COVID-19 в Петербурге составляет около 200 тысяч комплектов. С начала прививочной кампании город получил более 800 тысяч комплектов вакцины "Спутник V" и более 21 тысячи доз препарата "ЭпиВакКорона".

https://ria.ru/20210512/privivka-1731959442.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/vaktsinatsiya-1731936049.html

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, александр беглов, санкт-петербург, общество