https://ria.ru/20210514/ukraina-1732375174.html
Украина ввела санкции против 557 воров в законе
Украина ввела санкции против 557 воров в законе
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе, сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:02
2021-05-14T19:02
2021-05-14T19:02
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе, сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский. "Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа", — говорится в публикации. В сообщении не уточняются имена попавших под санкции людей. Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет въезда на Украину, отказ в предоставлении или отмена виз. Помимо этого, санкционные меры включают в себя отказ и отмену вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение.
https://ria.ru/20210514/sanktsii-1732365387.html
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владимир зеленский, украина, в мире