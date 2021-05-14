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Украина ввела санкции против 557 воров в законе
Украина ввела санкции против 557 воров в законе
Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе, сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T19:02
2021-05-14T19:02
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе, сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский. "Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа", — говорится в публикации. В сообщении не уточняются имена попавших под санкции людей. Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет въезда на Украину, отказ в предоставлении или отмена виз. Помимо этого, санкционные меры включают в себя отказ и отмену вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение.
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владимир зеленский, украина, в мире

Украина ввела санкции против 557 воров в законе

19:02 14.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе, сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский.
"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа", — говорится в публикации.
В сообщении не уточняются имена попавших под санкции людей.
Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет въезда на Украину, отказ в предоставлении или отмена виз. Помимо этого, санкционные меры включают в себя отказ и отмену вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение.
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