https://ria.ru/20210514/ukraina-1732375174.html

Украина ввела санкции против 557 воров в законе

Украина ввела санкции против 557 воров в законе

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе, сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:02

2021-05-14T19:02

2021-05-14T19:02

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 111 иностранцев и 557 воров в законе, сообщил в телеграме президент Украины Владимир Зеленский. "Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа", — говорится в публикации. В сообщении не уточняются имена попавших под санкции людей. Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет въезда на Украину, отказ в предоставлении или отмена виз. Помимо этого, санкционные меры включают в себя отказ и отмену вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, невозможность приобретения гражданства и принудительное выдворение.

https://ria.ru/20210514/sanktsii-1732365387.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, в мире