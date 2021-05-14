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В СБУ назвали подозреваемого в организации обстрела здания "112 Украина"
В СБУ назвали подозреваемого в организации обстрела здания "112 Украина"
Экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко стал подозреваемым в организации обстрела из гранатомета здания телеканала "112 Украина", произошедшего... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:50
2021-05-14T17:50
112 украина
семен семенченко
служба безопасности украины
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко стал подозреваемым в организации обстрела из гранатомета здания телеканала "112 Украина", произошедшего летом 2019 года, сообщил в пятницу пресс-центр Службы безопасности Украины."Служба безопасности Украины раскрыла совершение террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112 канал", который произошел в июле 2019 года. Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины... Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - говорится в сообщении.В пресс-центре пояснили, что в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, "пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения".Также Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления."По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Однако, для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт, обстреляв здание телеканала из противотанкового гранатомета", - отметили в СБУ.В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко. Двадцать шестого марта Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на два месяца без права внесения залога.
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112 украина , семен семенченко, служба безопасности украины, верховная рада украины, киев, украина, в мире

В СБУ назвали подозреваемого в организации обстрела здания "112 Украина"

17:50 14.05.2021
 
© Поліція КиєваСотрудники полиции Киева у здания телеканала "112 Украина", которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Поліція Києва
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КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко стал подозреваемым в организации обстрела из гранатомета здания телеканала "112 Украина", произошедшего летом 2019 года, сообщил в пятницу пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Служба безопасности Украины раскрыла совершение террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112 канал", который произошел в июле 2019 года. Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины... Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - говорится в сообщении.
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В пресс-центре пояснили, что в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, "пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения".
Также Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.
"По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Однако, для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт, обстреляв здание телеканала из противотанкового гранатомета", - отметили в СБУ.
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Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".
По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко. Двадцать шестого марта Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на два месяца без права внесения залога.
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