https://ria.ru/20210514/ukraina-1732360395.html

В СБУ назвали подозреваемого в организации обстрела здания "112 Украина"

В СБУ назвали подозреваемого в организации обстрела здания "112 Украина"

Экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко стал подозреваемым в организации обстрела из гранатомета здания телеканала "112 Украина", произошедшего... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:50

2021-05-14T17:50

2021-05-14T17:50

112 украина

семен семенченко

служба безопасности украины

верховная рада украины

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155648/43/1556484390_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_8f52954be94902bfae9a698a2f262771.jpg

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Семен Семенченко стал подозреваемым в организации обстрела из гранатомета здания телеканала "112 Украина", произошедшего летом 2019 года, сообщил в пятницу пресс-центр Службы безопасности Украины."Служба безопасности Украины раскрыла совершение террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112 канал", который произошел в июле 2019 года. Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины... Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования", - говорится в сообщении.В пресс-центре пояснили, что в июне 2019 года Семенченко вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, "пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения".Также Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления."По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Однако, для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт, обстреляв здание телеканала из противотанкового гранатомета", - отметили в СБУ.В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила и прекратила деятельность военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании".По данным спецслужбы, ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности. По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко. Двадцать шестого марта Печерский районный суд Киева арестовал Семенченко на два месяца без права внесения залога.

https://ria.ru/20210424/blokirovka-1729748662.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210510/stringer-1731622578.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

112 украина , семен семенченко, служба безопасности украины, верховная рада украины, киев, украина, в мире