https://ria.ru/20210514/ukraina-1732313179.html

На Украине происходит зачистка политического поля, считает Путин

На Украине происходит зачистка политического поля, считает Путин

На Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:24

2021-05-14T14:24

2021-05-14T15:05

владимир путин

украина

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза."По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными."Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210514/arest-1732314173.html

украина

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владимир путин, украина, в мире