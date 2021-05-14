https://ria.ru/20210514/ukraina-1732313179.html
На Украине происходит зачистка политического поля, считает Путин
На Украине происходит зачистка политического поля, считает Путин
На Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T14:24
2021-05-14T14:24
2021-05-14T15:05
владимир путин
украина
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. На Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза."По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными."Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210514/arest-1732314173.html
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владимир путин, украина, в мире
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
На Украине
происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин
на совещании с постоянными членами Совбеза.
"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными.
"Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", - сказал Путин.