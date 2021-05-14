https://ria.ru/20210514/ukraina-1732313047.html

Путин заявил, что Украину превращают в антипода России

Путин заявил, что Украину превращают в антипода России

Из Украины делают российского антипода, и это вызывает сожаление, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T14:23

2021-05-14T14:23

2021-05-14T15:49

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Из Украины делают российского антипода, и это вызывает сожаление, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.Киев, добавил президент, становится площадкой, откуда постоянно приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности."Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, <...> имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", — подчеркнул Путин.В России ранее выражали беспокойство из-за обострения гражданского конфликта в Донбассе. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для защиты.Кроме того, по словам Путина, сейчас киевские власти проводят зачистку политического поля "от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины <...> и за добрососедские отношения с Россией"."Закрываются общенациональные средства массовой информации — и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода", — указал он.Комментируя уголовное преследование главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, президент заметил, что украинским гражданам ставят в вину контакты с Москвой по экономическим вопросам."Хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России — и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой", — добавил он.Глава государства назвал такие решения политическими и избирательными.Накануне киевский суд отправил под домашний арест Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Политику грозит до 15 лет лишения свободы, он отвергает все обвинения, называя их политическими. Кроме того, ранее на Украине ввели санкции против его однопартийца Тараса Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, они прекратили вещание.В ОПЗЖ считают, что действия Киева следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.

https://ria.ru/20210513/diskriminatsiya-1732202984.html

https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/medvedchuk-1732124270.html

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россия, владимир путин, украина, в мире