https://ria.ru/20210514/ukraina-1732302957.html
Избитый в эфире украинский депутат предложил изолировать нападавшего
Избитый в эфире украинский депутат предложил изолировать нападавшего
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук предложил изолировать от общества бывшего парламентария Олега Барну,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:47
2021-05-14T13:47
2021-05-14T13:47
олег барна
верховная рада украины
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в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук предложил изолировать от общества бывшего парламентария Олега Барну, напавшего на него с кулаками в эфире, так как считает, что он может быть опасен для других людей.Ранее канал "ПравдаТУТ" опубликовал видеофрагмент одного из своих эфиров, где во время ток-шоу между политиками произошел словесный конфликт, во время которого Барна внезапно набросился на Соломчука, который попытался подняться, но экс-депутат снова повалил его на кресло и продолжил бить руками по лицу. Депутат "Слуги народа", сидя в кресле, пытался дать отпор ногами. После того, как ведущие разняли гостей, у Соломчака на лице была видна большая бурая ссадина, под глазом выступила кровь. Телеканал сообщил, что Соломчук вызвал полицию в связи с инцидентом."Завтра Барна может наброситься на людей на улице или совершить другие неадекватные действия, которые нуждаются в оценке психологов. Он должен нести ответственность перед законом, поэтому я поступаю как гражданин правового государства. Неадекватность не должна порождать неадекватность, а должна иметь соответствующие правовые последствия. Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих", - написал Соломчук в своем Telegram.
https://ria.ru/20210514/draka-1732237302.html
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олег барна, верховная рада украины, украина, в мире