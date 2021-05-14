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Избитый в эфире украинский депутат предложил изолировать нападавшего
Избитый в эфире украинский депутат предложил изолировать нападавшего
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук предложил изолировать от общества бывшего парламентария Олега Барну,... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:47
2021-05-14T13:47
олег барна
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук предложил изолировать от общества бывшего парламентария Олега Барну, напавшего на него с кулаками в эфире, так как считает, что он может быть опасен для других людей.Ранее канал "ПравдаТУТ" опубликовал видеофрагмент одного из своих эфиров, где во время ток-шоу между политиками произошел словесный конфликт, во время которого Барна внезапно набросился на Соломчука, который попытался подняться, но экс-депутат снова повалил его на кресло и продолжил бить руками по лицу. Депутат "Слуги народа", сидя в кресле, пытался дать отпор ногами. После того, как ведущие разняли гостей, у Соломчака на лице была видна большая бурая ссадина, под глазом выступила кровь. Телеканал сообщил, что Соломчук вызвал полицию в связи с инцидентом."Завтра Барна может наброситься на людей на улице или совершить другие неадекватные действия, которые нуждаются в оценке психологов. Он должен нести ответственность перед законом, поэтому я поступаю как гражданин правового государства. Неадекватность не должна порождать неадекватность, а должна иметь соответствующие правовые последствия. Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих", - написал Соломчук в своем Telegram.
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олег барна, верховная рада украины, украина, в мире

Избитый в эфире украинский депутат предложил изолировать нападавшего

13:47 14.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Соломчук предложил изолировать от общества бывшего парламентария Олега Барну, напавшего на него с кулаками в эфире, так как считает, что он может быть опасен для других людей.
Ранее канал "ПравдаТУТ" опубликовал видеофрагмент одного из своих эфиров, где во время ток-шоу между политиками произошел словесный конфликт, во время которого Барна внезапно набросился на Соломчука, который попытался подняться, но экс-депутат снова повалил его на кресло и продолжил бить руками по лицу. Депутат "Слуги народа", сидя в кресле, пытался дать отпор ногами. После того, как ведущие разняли гостей, у Соломчака на лице была видна большая бурая ссадина, под глазом выступила кровь. Телеканал сообщил, что Соломчук вызвал полицию в связи с инцидентом.
"Завтра Барна может наброситься на людей на улице или совершить другие неадекватные действия, которые нуждаются в оценке психологов. Он должен нести ответственность перед законом, поэтому я поступаю как гражданин правового государства. Неадекватность не должна порождать неадекватность, а должна иметь соответствующие правовые последствия. Если биологическое существо Барна привык жить по законам племени, то его надо изолировать от окружающих", - написал Соломчук в своем Telegram.
Кадры драки депутата Верховной Рады на телешоу ПравдаТут - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 04:47
Депутата "Слуги народа" избили в эфире шоу во время спора о рынке земли
 
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