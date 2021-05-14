https://ria.ru/20210514/ukraina-1732299379.html

Депутат Рады назвал обвинения в адрес Медведчука надуманными

Депутат Рады назвал обвинения в адрес Медведчука надуманными

Украинские прокуроры "развалили" дело в отношении главы политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, потому что... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:30

2021-05-14T13:30

2021-05-14T13:38

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

юрий павленко

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Украинские прокуроры "развалили" дело в отношении главы политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, потому что выдвигали надуманные обвинения, не имея реальных фактов совершения правонарушений, заявил депутат Верховной рады от той же партии Юрий Павленко.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день Медведчук вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест.Политик подчеркнул, что это сугубо политическое дело, целью которого является дискредитация оппозиционных сил и Медведчука."Все это (база обвинений – ред.) развалилось. В непростой ситуации был судья, который принял решение так, чтобы, наверное, не нарваться на противостояние со стороны властей. Потому что все основания были вчера просто закрыть это дело как то, которое не имеет никаких оснований", - добавил депутат.Он выразил уверенность, что на следующих слушаньях судьи либо смягчат меру наказания, либо вообще упразднят ее, так как "дело является юридически неперспективным".По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым по трем эпизодам. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй эпизод о том, что Медведчук якобы передал секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и депутат Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них "российской пропаганды" на территории Украины и влияния на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/zelenskiy-1732291148.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/vereschuk-1732272014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, юрий павленко, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире