Зеленский связал арест Медведчука с борьбой с олигархами
12:24 14.05.2021 (обновлено: 16:45 14.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и связал происходящее с борьбой с олигархами.
"С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", — написал он в колонке для издания "Фокус".
Глава государства также анонсировал уменьшение числа олигархов на Украине, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами".
Одиннадцатого мая стало известно, что Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день политик вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора. Вчера суд отправил его под домашний арест.
Речь идет о трех эпизодах. В первом Медведчуку вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых на полуострове, в частности о газовом месторождении с запасами более чем на 1,3 миллиарда долларов. Также следователи считают, что он сообщил Москве секретную информацию о скрытом военном подразделении украинской армии. В третьем случае утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения.
Политикам грозит до 15 лет лишения свободы, они отвергают обвинения и считают их политическими.
Второго февраля Киев ввел санкции против Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, они прекратили вещание.
Через две недели под ограничения попали Медведчук и его жена Оксана Марченко, их допросили, дома и в офисах прошли обыски.
В "Оппозиционной платформе — За жизнь" не раз высказывались за конструктивный диалог с Москвой. В Кремле заявили, что следят за развитием событий, и выразили надежду, что это не "зачистка политического поля с целью освободиться от конкурентов".