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Зеленский связал арест Медведчука с борьбой с олигархами
Зеленский связал арест Медведчука с борьбой с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и связал... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:24
2021-05-14T16:45
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
владимир зеленский
в мире
украина
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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и связал происходящее с борьбой с олигархами.Глава государства также анонсировал уменьшение числа олигархов на Украине, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами".Одиннадцатого мая стало известно, что Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день политик вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора. Вчера суд отправил его под домашний арест.Речь идет о трех эпизодах. В первом Медведчуку вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых на полуострове, в частности о газовом месторождении с запасами более чем на 1,3 миллиарда долларов. Также следователи считают, что он сообщил Москве секретную информацию о скрытом военном подразделении украинской армии. В третьем случае утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы, они отвергают обвинения и считают их политическими.Второго февраля Киев ввел санкции против Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, они прекратили вещание. Через две недели под ограничения попали Медведчук и его жена Оксана Марченко, их допросили, дома и в офисах прошли обыски.В "Оппозиционной платформе — За жизнь" не раз высказывались за конструктивный диалог с Москвой. В Кремле заявили, что следят за развитием событий, и выразили надежду, что это не "зачистка политического поля с целью освободиться от конкурентов".
https://radiosputnik.ria.ru/20210514/medvedchuk-1732277948.html
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60
Путин заявил, что Россия будет должным образом реагировать на возникающие угрозы
Путин после домашнего ареста Медведчука прокомментировал политическую ситуацию на Украине и заявил, что Россия будет должным образом реагировать на возникающие угрозы.
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир зеленский, в мире, украина

Зеленский связал арест Медведчука с борьбой с олигархами

12:24 14.05.2021 (обновлено: 16:45 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктора Медведчука и связал происходящее с борьбой с олигархами.
"С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", — написал он в колонке для издания "Фокус".
Глава государства также анонсировал уменьшение числа олигархов на Украине, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами".
Одиннадцатого мая стало известно, что Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день политик вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора. Вчера суд отправил его под домашний арест.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 12:00Сказано в эфире
Политолог рассказал, почему Киев "взялся" за Медведчука именно сейчас
Речь идет о трех эпизодах. В первом Медведчуку вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых на полуострове, в частности о газовом месторождении с запасами более чем на 1,3 миллиарда долларов. Также следователи считают, что он сообщил Москве секретную информацию о скрытом военном подразделении украинской армии. В третьем случае утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения.
Политикам грозит до 15 лет лишения свободы, они отвергают обвинения и считают их политическими.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
Вчера, 13:13
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком
Второго февраля Киев ввел санкции против Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, они прекратили вещание.
Через две недели под ограничения попали Медведчук и его жена Оксана Марченко, их допросили, дома и в офисах прошли обыски.
В "Оппозиционной платформе За жизнь" не раз высказывались за конструктивный диалог с Москвой. В Кремле заявили, что следят за развитием событий, и выразили надежду, что это не "зачистка политического поля с целью освободиться от конкурентов".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о масштабировании производства и внедрения российских вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 23:11
Угрозы Медведчуку обострят политическое слабоумие Киева, заявил Медведев
 
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