https://ria.ru/20210514/ukraina-1732282906.html

Зеленский связал арест Медведчука с борьбой с олигархами

Зеленский связал арест Медведчука с борьбой с олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и связал... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:24

2021-05-14T12:24

2021-05-14T16:45

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

владимир зеленский

в мире

украина

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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и связал происходящее с борьбой с олигархами.Глава государства также анонсировал уменьшение числа олигархов на Украине, пока все они не станут "просто крупными бизнесменами".Одиннадцатого мая стало известно, что Медведчука и его однопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. На следующий день политик вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора. Вчера суд отправил его под домашний арест.Речь идет о трех эпизодах. В первом Медведчуку вменяют незаконную передачу России сведений о полезных ископаемых на полуострове, в частности о газовом месторождении с запасами более чем на 1,3 миллиарда долларов. Также следователи считают, что он сообщил Москве секретную информацию о скрытом военном подразделении украинской армии. В третьем случае утверждается, что Медведчук и Козак планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в Россию, для распространения через них пропаганды после возвращения. Политикам грозит до 15 лет лишения свободы, они отвергают обвинения и считают их политическими.Второго февраля Киев ввел санкции против Козака и его телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, они прекратили вещание. Через две недели под ограничения попали Медведчук и его жена Оксана Марченко, их допросили, дома и в офисах прошли обыски.В "Оппозиционной платформе — За жизнь" не раз высказывались за конструктивный диалог с Москвой. В Кремле заявили, что следят за развитием событий, и выразили надежду, что это не "зачистка политического поля с целью освободиться от конкурентов".

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/medvedchuk-1732277948.html

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732294917.html

https://ria.ru/20210513/medvedev-1732226423.html

украина

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Путин заявил, что Россия будет должным образом реагировать на возникающие угрозы Путин после домашнего ареста Медведчука прокомментировал политическую ситуацию на Украине и заявил, что Россия будет должным образом реагировать на возникающие угрозы. 2021-05-14T12:24 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, владимир зеленский, в мире, украина