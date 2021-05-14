https://ria.ru/20210514/ukraina-1732184217.html

"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина

"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина

Виртуальные командные пункты, десятки одновременно обстреливаемых целей, высокая устойчивость к радиопомехам — оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:00

2021-05-14T08:00

2021-05-14T08:03

россия

черное море

вооруженные силы украины

военно-морские силы украины

технологии

безопасность

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Виртуальные командные пункты, десятки одновременно обстреливаемых целей, высокая устойчивость к радиопомехам — оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает анонсировать перспективное оружие. На этот раз конструкторское бюро "Южное" показало компьютерную модель зенитной ракетной системы "Кильчень", которая, как утверждают, напрочь затмит российские ЗРС С-400 и американские "Пэтриот". Чем пытаются удивить мир украинские оружейники — в материале РИА Новости.Супероружие на бумагеИсполняющий обязанности генерального директора днепропетровского КБ "Южное" Александр Кушнарев сообщил СМИ, что многоканальная система с высокоманевренной ракетой соответствует самым современным требованиям. В частности, "Кильчень" строят с учетом принципов сетецентрического управления и мультирадарной обработки информации. Несколько "мерцающих" командных пунктов недоступны для атак противника: частично они вообще виртуальные, то есть их попросту загрузят в облачные хранилища. Поэтому автоматизированную систему боевого управления практически невозможно уничтожить обычным летальным оружием, уверяют в КБ. А возможность быстрой смены конфигурации системы и отсутствие постоянной структуры превратит "Кильчень" в своеобразного "оборотня".Более того, ЗРС сможет самообучаться, а активная радиолокационная головка самонаведения будет защищена от любых помех противника, что гарантирует уничтожение воздушных целей в условиях самого сильного противодействия.Особо подчеркивается, что "Кильчень" — это не отдельный ракетный комплекс. Создадут также радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, работающие в различных диапазонах. Вся техника — исключительно из украинских комплектующих, но по стандартам НАТО.В ЗРС войдут до шести зенитно-ракетных комплексов, способных поражать любые средства воздушного нападения на дистанции до 280 километров, одновременно обстреливать 12 целей, включая так называемые самолеты-невидимки. На каждый аэродинамический объект предполагается наводить две пусковые установки, на баллистический — сразу четыре.Почти "Пэтриот"Разработчики "Кильчени" подсчитали, что система обойдется бюджету в пять-шесть раз дешевле американского ЗРК "Пэтриот", который, к слову, Киев в последнее время активно выпрашивает у Вашингтона для защиты от "российской агрессии". Низкая цена также позволит успешно продвигать ЗРС на экспорт, уверены в КБ "Южное".Впрочем, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, самостоятельно Украина вряд ли сможет создать современную ЗРС — весь научно-технический задел для этого остался в России. "Украина раньше принимала участие в проектах, связанных с противовоздушной обороной, но только как поставщик комплектующих, — поясняет он. — Ни опыта, ни возможностей строительства зенитных систем с нуля там нет". А что касается перспективных ракетных разработок, о которых периодически трубят украинские СМИ, то, как правило, это переделки старого советского оружия.Например, система залпового огня "Ольха", созданная буквально за несколько месяцев, — всего лишь модернизированная версия РСЗО "Смерч". Единственное отличие — новая управляемая ракета. Однако наладить серийное производство этого боеприпаса Киев так и не смог.То же самое касается и противокорабельного комплекса "Нептун", "главного аргумента" береговых подразделений ВМСУ на Черном море. Эта "новейшая разработка" — копия советской ракеты Х-35, которую во времена СССР выпускали на Украине."Там осталось какое-то количество корпусов, двигателей ракеты, — уточняет Леонков. — Из этого сделали несколько образцов комплекса и показали публике наиболее удачные результаты испытаний. Но Киев уже пытается продать проект за рубеж". Еще одна цель презентации "Кильчени" — попытка втиснуться в глобальную американскую стратегию Multi-Domain Battle, взаимодействие родов и видов войск для масштабных операций. "Эта концепция предполагает широкое использование киберпространства, различные облачные хранилища, — рассказывает Леонков. — Вот они и говорят: а у нас уже есть готовая система — берите. Но, конечно, "Кильчень" никому не нужна, дураков нет". Что касается стандартов НАТО, то ЗРС необходимо интегрировать в боевую систему управления стран Североатлантического альянса. В том числе "Кильчень" должна работать по командной линии Link 16. Через нее, например, получают данные от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "Авакс". То есть, по сути, военным НАТО предлагают поделиться с ВСУ довольно чувствительной информацией, на что они вряд ли согласятся.Отголоски прошлогоНадо сказать, что в советские годы на Украине была мощная группировка противовоздушной обороны: помимо истребительной авиации, небо прикрывали десятки зенитно-ракетных бригад и полков, вооруженных системами большой и средней дальности с тысячами ракет. После распада СССР Киеву досталось богатое наследство, в том числе современные на тот момент ЗРС С-300. Однако за десятилетия независимости система ПВО фактически сошла на нет: технику не обновляли, не производили и не закупали запчасти, а наиболее работоспособные образцы зенитных комплексов продавали за рубеж.Конечно, были попытки модернизации. В частности, несколько дивизионов C-300 прошли капитальный ремонт, в чем Украине во многом помогла Россия. Но с 2014-го у Киева нет возможности получать комплектующие и боеприпасы для систем ПВО. Модернизировать устаревшие комплексы Украине в одиночку вряд ли удастся. Тут можно вспомнить Китай, скопировавший советскую С-300 и запустивший собственное серийное производство. Аналоги до сих пор далеки по характеристикам от оригинала. Так, у российских "трехсоток" расход боеприпасов — "одна ракета — одна цель", китайским требуется две-три. По дальности они тоже сильно проигрывают."Несмотря на многократно превосходящие возможности в оборонной промышленности, колоссальный опыт и развитую элементную базу, китайцы не смогли полностью повторить российские С-300, — отмечает Леонков. — Поэтому им приходится покупать новые С-400. А тут Украина с разваленной экономикой собирается создать сверхпередовую ЗРС. Конечно, презентацию можно красиво нарисовать, что, кстати, у украинского ОПК получается лучше всего. Но дальше этого дело не пойдет". Сообщали также, что из-за острой нехватки средств ПВО Украина вернула в строй списанные ранее комплексы С-125 "Печора". А в 2018-м президент Петр Порошенко заявлял о серийной модернизации этого ЗРК, в результате которой увеличится дальность, повысится точность наведения и поражения высокоманевренных целей. Реализовали эти планы или нет — неизвестно.

https://ria.ru/20210428/vsu-1730138728.html

https://ria.ru/20210112/vsu-1592611100.html

https://ria.ru/20200531/1572189510.html

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россия, черное море, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, технологии, безопасность