Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732184217.html
"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина
"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина
Виртуальные командные пункты, десятки одновременно обстреливаемых целей, высокая устойчивость к радиопомехам — оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T08:00
2021-05-14T08:03
россия
черное море
вооруженные силы украины
военно-морские силы украины
технологии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156038/61/1560386172_66:45:960:548_1920x0_80_0_0_113f5f558b411f06f88d73408d76357a.jpg
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Виртуальные командные пункты, десятки одновременно обстреливаемых целей, высокая устойчивость к радиопомехам — оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает анонсировать перспективное оружие. На этот раз конструкторское бюро "Южное" показало компьютерную модель зенитной ракетной системы "Кильчень", которая, как утверждают, напрочь затмит российские ЗРС С-400 и американские "Пэтриот". Чем пытаются удивить мир украинские оружейники — в материале РИА Новости.Супероружие на бумагеИсполняющий обязанности генерального директора днепропетровского КБ "Южное" Александр Кушнарев сообщил СМИ, что многоканальная система с высокоманевренной ракетой соответствует самым современным требованиям. В частности, "Кильчень" строят с учетом принципов сетецентрического управления и мультирадарной обработки информации. Несколько "мерцающих" командных пунктов недоступны для атак противника: частично они вообще виртуальные, то есть их попросту загрузят в облачные хранилища. Поэтому автоматизированную систему боевого управления практически невозможно уничтожить обычным летальным оружием, уверяют в КБ. А возможность быстрой смены конфигурации системы и отсутствие постоянной структуры превратит "Кильчень" в своеобразного "оборотня".Более того, ЗРС сможет самообучаться, а активная радиолокационная головка самонаведения будет защищена от любых помех противника, что гарантирует уничтожение воздушных целей в условиях самого сильного противодействия.Особо подчеркивается, что "Кильчень" — это не отдельный ракетный комплекс. Создадут также радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, работающие в различных диапазонах. Вся техника — исключительно из украинских комплектующих, но по стандартам НАТО.В ЗРС войдут до шести зенитно-ракетных комплексов, способных поражать любые средства воздушного нападения на дистанции до 280 километров, одновременно обстреливать 12 целей, включая так называемые самолеты-невидимки. На каждый аэродинамический объект предполагается наводить две пусковые установки, на баллистический — сразу четыре.Почти "Пэтриот"Разработчики "Кильчени" подсчитали, что система обойдется бюджету в пять-шесть раз дешевле американского ЗРК "Пэтриот", который, к слову, Киев в последнее время активно выпрашивает у Вашингтона для защиты от "российской агрессии". Низкая цена также позволит успешно продвигать ЗРС на экспорт, уверены в КБ "Южное".Впрочем, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, самостоятельно Украина вряд ли сможет создать современную ЗРС — весь научно-технический задел для этого остался в России. "Украина раньше принимала участие в проектах, связанных с противовоздушной обороной, но только как поставщик комплектующих, — поясняет он. — Ни опыта, ни возможностей строительства зенитных систем с нуля там нет". А что касается перспективных ракетных разработок, о которых периодически трубят украинские СМИ, то, как правило, это переделки старого советского оружия.Например, система залпового огня "Ольха", созданная буквально за несколько месяцев, — всего лишь модернизированная версия РСЗО "Смерч". Единственное отличие — новая управляемая ракета. Однако наладить серийное производство этого боеприпаса Киев так и не смог.То же самое касается и противокорабельного комплекса "Нептун", "главного аргумента" береговых подразделений ВМСУ на Черном море. Эта "новейшая разработка" — копия советской ракеты Х-35, которую во времена СССР выпускали на Украине."Там осталось какое-то количество корпусов, двигателей ракеты, — уточняет Леонков. — Из этого сделали несколько образцов комплекса и показали публике наиболее удачные результаты испытаний. Но Киев уже пытается продать проект за рубеж". Еще одна цель презентации "Кильчени" — попытка втиснуться в глобальную американскую стратегию Multi-Domain Battle, взаимодействие родов и видов войск для масштабных операций. "Эта концепция предполагает широкое использование киберпространства, различные облачные хранилища, — рассказывает Леонков. — Вот они и говорят: а у нас уже есть готовая система — берите. Но, конечно, "Кильчень" никому не нужна, дураков нет". Что касается стандартов НАТО, то ЗРС необходимо интегрировать в боевую систему управления стран Североатлантического альянса. В том числе "Кильчень" должна работать по командной линии Link 16. Через нее, например, получают данные от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "Авакс". То есть, по сути, военным НАТО предлагают поделиться с ВСУ довольно чувствительной информацией, на что они вряд ли согласятся.Отголоски прошлогоНадо сказать, что в советские годы на Украине была мощная группировка противовоздушной обороны: помимо истребительной авиации, небо прикрывали десятки зенитно-ракетных бригад и полков, вооруженных системами большой и средней дальности с тысячами ракет. После распада СССР Киеву досталось богатое наследство, в том числе современные на тот момент ЗРС С-300. Однако за десятилетия независимости система ПВО фактически сошла на нет: технику не обновляли, не производили и не закупали запчасти, а наиболее работоспособные образцы зенитных комплексов продавали за рубеж.Конечно, были попытки модернизации. В частности, несколько дивизионов C-300 прошли капитальный ремонт, в чем Украине во многом помогла Россия. Но с 2014-го у Киева нет возможности получать комплектующие и боеприпасы для систем ПВО. Модернизировать устаревшие комплексы Украине в одиночку вряд ли удастся. Тут можно вспомнить Китай, скопировавший советскую С-300 и запустивший собственное серийное производство. Аналоги до сих пор далеки по характеристикам от оригинала. Так, у российских "трехсоток" расход боеприпасов — "одна ракета — одна цель", китайским требуется две-три. По дальности они тоже сильно проигрывают."Несмотря на многократно превосходящие возможности в оборонной промышленности, колоссальный опыт и развитую элементную базу, китайцы не смогли полностью повторить российские С-300, — отмечает Леонков. — Поэтому им приходится покупать новые С-400. А тут Украина с разваленной экономикой собирается создать сверхпередовую ЗРС. Конечно, презентацию можно красиво нарисовать, что, кстати, у украинского ОПК получается лучше всего. Но дальше этого дело не пойдет". Сообщали также, что из-за острой нехватки средств ПВО Украина вернула в строй списанные ранее комплексы С-125 "Печора". А в 2018-м президент Петр Порошенко заявлял о серийной модернизации этого ЗРК, в результате которой увеличится дальность, повысится точность наведения и поражения высокоманевренных целей. Реализовали эти планы или нет — неизвестно.
https://ria.ru/20210428/vsu-1730138728.html
https://ria.ru/20210112/vsu-1592611100.html
https://ria.ru/20200531/1572189510.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156038/61/1560386172_0:56:777:639_1920x0_80_0_0_38feafe5fd0843db1cbf2a6631a6475f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черное море, вооруженные силы украины, военно-морские силы украины, технологии, безопасность

"Это оружие невозможно уничтожить": что разрабатывает Украина

08:00 14.05.2021 (обновлено: 08:03 14.05.2021)
 
© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский военнослужащий во время учений
Украинский военнослужащий во время учений - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Виртуальные командные пункты, десятки одновременно обстреливаемых целей, высокая устойчивость к радиопомехам — оборонно-промышленный комплекс Украины продолжает анонсировать перспективное оружие. На этот раз конструкторское бюро "Южное" показало компьютерную модель зенитной ракетной системы "Кильчень", которая, как утверждают, напрочь затмит российские ЗРС С-400 и американские "Пэтриот". Чем пытаются удивить мир украинские оружейники — в материале РИА Новости.

Супероружие на бумаге

Исполняющий обязанности генерального директора днепропетровского КБ "Южное" Александр Кушнарев сообщил СМИ, что многоканальная система с высокоманевренной ракетой соответствует самым современным требованиям. В частности, "Кильчень" строят с учетом принципов сетецентрического управления и мультирадарной обработки информации.
Несколько "мерцающих" командных пунктов недоступны для атак противника: частично они вообще виртуальные, то есть их попросту загрузят в облачные хранилища. Поэтому автоматизированную систему боевого управления практически невозможно уничтожить обычным летальным оружием, уверяют в КБ. А возможность быстрой смены конфигурации системы и отсутствие постоянной структуры превратит "Кильчень" в своеобразного "оборотня".
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 08:00
"Это уже посерьезнее "Джавелинов": США передадут Украине новое оружие
Более того, ЗРС сможет самообучаться, а активная радиолокационная головка самонаведения будет защищена от любых помех противника, что гарантирует уничтожение воздушных целей в условиях самого сильного противодействия.
Особо подчеркивается, что "Кильчень" — это не отдельный ракетный комплекс. Создадут также радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, работающие в различных диапазонах. Вся техника — исключительно из украинских комплектующих, но по стандартам НАТО.
В ЗРС войдут до шести зенитно-ракетных комплексов, способных поражать любые средства воздушного нападения на дистанции до 280 километров, одновременно обстреливать 12 целей, включая так называемые самолеты-невидимки. На каждый аэродинамический объект предполагается наводить две пусковые установки, на баллистический — сразу четыре.
© КБ "Южное"Украинский ЗРС "Кильчень"
Украинский ЗРС Кильчень - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© КБ "Южное"
Украинский ЗРС "Кильчень"

Почти "Пэтриот"

Разработчики "Кильчени" подсчитали, что система обойдется бюджету в пять-шесть раз дешевле американского ЗРК "Пэтриот", который, к слову, Киев в последнее время активно выпрашивает у Вашингтона для защиты от "российской агрессии". Низкая цена также позволит успешно продвигать ЗРС на экспорт, уверены в КБ "Южное".
Впрочем, по словам военного эксперта Алексея Леонкова, самостоятельно Украина вряд ли сможет создать современную ЗРС — весь научно-технический задел для этого остался в России.
"Украина раньше принимала участие в проектах, связанных с противовоздушной обороной, но только как поставщик комплектующих, — поясняет он. — Ни опыта, ни возможностей строительства зенитных систем с нуля там нет".
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 08:00
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк
А что касается перспективных ракетных разработок, о которых периодически трубят украинские СМИ, то, как правило, это переделки старого советского оружия.
Например, система залпового огня "Ольха", созданная буквально за несколько месяцев, — всего лишь модернизированная версия РСЗО "Смерч". Единственное отличие — новая управляемая ракета. Однако наладить серийное производство этого боеприпаса Киев так и не смог.
То же самое касается и противокорабельного комплекса "Нептун", "главного аргумента" береговых подразделений ВМСУ на Черном море. Эта "новейшая разработка" — копия советской ракеты Х-35, которую во времена СССР выпускали на Украине.
© AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service PoolИспытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха"
Испытание украинской реактивной системы залпового огня Ольха - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© AP Photo / Mykola Lazarenko / Presidential Press Service Pool
Испытание украинской реактивной системы залпового огня "Ольха"
"Там осталось какое-то количество корпусов, двигателей ракеты, — уточняет Леонков. — Из этого сделали несколько образцов комплекса и показали публике наиболее удачные результаты испытаний. Но Киев уже пытается продать проект за рубеж".
Еще одна цель презентации "Кильчени" — попытка втиснуться в глобальную американскую стратегию Multi-Domain Battle, взаимодействие родов и видов войск для масштабных операций.
"Эта концепция предполагает широкое использование киберпространства, различные облачные хранилища, — рассказывает Леонков. — Вот они и говорят: а у нас уже есть готовая система — берите. Но, конечно, "Кильчень" никому не нужна, дураков нет".
Что касается стандартов НАТО, то ЗРС необходимо интегрировать в боевую систему управления стран Североатлантического альянса. В том числе "Кильчень" должна работать по командной линии Link 16. Через нее, например, получают данные от самолетов дальнего радиолокационного обнаружения "Авакс". То есть, по сути, военным НАТО предлагают поделиться с ВСУ довольно чувствительной информацией, на что они вряд ли согласятся.
© Фото : УкрОборонПромИспытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : УкрОборонПром
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"

Отголоски прошлого

Надо сказать, что в советские годы на Украине была мощная группировка противовоздушной обороны: помимо истребительной авиации, небо прикрывали десятки зенитно-ракетных бригад и полков, вооруженных системами большой и средней дальности с тысячами ракет.
После распада СССР Киеву досталось богатое наследство, в том числе современные на тот момент ЗРС С-300. Однако за десятилетия независимости система ПВО фактически сошла на нет: технику не обновляли, не производили и не закупали запчасти, а наиболее работоспособные образцы зенитных комплексов продавали за рубеж.
Конечно, были попытки модернизации. В частности, несколько дивизионов C-300 прошли капитальный ремонт, в чем Украине во многом помогла Россия. Но с 2014-го у Киева нет возможности получать комплектующие и боеприпасы для систем ПВО.
Украинский истребитель Су-27 во время учений Чистое небо - 2018 - РИА Новости, 1920, 31.05.2020
31 мая 2020, 08:00
"Удивили всех": во что Украина превратила свою боевую авиацию
Модернизировать устаревшие комплексы Украине в одиночку вряд ли удастся. Тут можно вспомнить Китай, скопировавший советскую С-300 и запустивший собственное серийное производство. Аналоги до сих пор далеки по характеристикам от оригинала.
Так, у российских "трехсоток" расход боеприпасов — "одна ракета — одна цель", китайским требуется две-три. По дальности они тоже сильно проигрывают.
© Фото : Ministry of Defense of UkraineУкраинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
Украинский зенитный ракетный комплекс Бук-М1 - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1"
"Несмотря на многократно превосходящие возможности в оборонной промышленности, колоссальный опыт и развитую элементную базу, китайцы не смогли полностью повторить российские С-300, — отмечает Леонков. — Поэтому им приходится покупать новые С-400. А тут Украина с разваленной экономикой собирается создать сверхпередовую ЗРС. Конечно, презентацию можно красиво нарисовать, что, кстати, у украинского ОПК получается лучше всего. Но дальше этого дело не пойдет".
Сообщали также, что из-за острой нехватки средств ПВО Украина вернула в строй списанные ранее комплексы С-125 "Печора". А в 2018-м президент Петр Порошенко заявлял о серийной модернизации этого ЗРК, в результате которой увеличится дальность, повысится точность наведения и поражения высокоманевренных целей. Реализовали эти планы или нет — неизвестно.
© Фото : страница Александра Турчинова в соцсетиИспытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© Фото : страница Александра Турчинова в соцсети
Испытание ракетного комплекса С-125 на полигоне в Одесской области
 
РоссияЧерное мореВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныТехнологииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
03:21Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
Лента новостейМолния