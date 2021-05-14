https://ria.ru/20210514/ubiystvo-1732248050.html

Красноярец пойдет под суд за жестокое убийство пса после ссоры с супругой

Красноярец пойдет под суд за жестокое убийство пса после ссоры с супругой

Жителя города Шарыпово в Красноярском крае будут судить по делу о жестоком убийстве пса по кличке Бейбик после ссоры с гражданской супругой, сообщает... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T09:15

2021-05-14T09:15

2021-05-14T09:15

россия

красноярский край

шарыпово

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Жителя города Шарыпово в Красноярском крае будут судить по делу о жестоком убийстве пса по кличке Бейбик после ссоры с гражданской супругой, сообщает региональный главк МВД."Следователями МО МВД России "Шарыповский" окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным. …В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее гражданский супруг нанес ее собаке по кличке Бейбик множественные побои, от чего животное погибло", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что мужчина в пьяном виде бил йоркширского терьера об пол и кровать.По информации МВД, конфликт начался, когда мужчина выразил недовольство, что животное лежит на кровати. Он заявил позднее полицейским, что его супруга "поставила собаку выше их отношений".В отношении мужчины возбуждено дело о жестоком обращении с животными. Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200611/1572786651.html

россия

красноярский край

шарыпово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красноярский край, шарыпово, происшествия