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Красноярец пойдет под суд за жестокое убийство пса после ссоры с супругой
Красноярец пойдет под суд за жестокое убийство пса после ссоры с супругой
Жителя города Шарыпово в Красноярском крае будут судить по делу о жестоком убийстве пса по кличке Бейбик после ссоры с гражданской супругой, сообщает... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:15
2021-05-14T09:15
2021-05-14T09:15
россия
красноярский край
шарыпово
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Жителя города Шарыпово в Красноярском крае будут судить по делу о жестоком убийстве пса по кличке Бейбик после ссоры с гражданской супругой, сообщает региональный главк МВД."Следователями МО МВД России "Шарыповский" окончено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с животным. …В дежурную часть полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее гражданский супруг нанес ее собаке по кличке Бейбик множественные побои, от чего животное погибло", - говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что мужчина в пьяном виде бил йоркширского терьера об пол и кровать.По информации МВД, конфликт начался, когда мужчина выразил недовольство, что животное лежит на кровати. Он заявил позднее полицейским, что его супруга "поставила собаку выше их отношений".В отношении мужчины возбуждено дело о жестоком обращении с животными. Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200611/1572786651.html
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