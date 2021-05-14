https://ria.ru/20210514/tuva-1732376976.html

Тува получит более 20 передвижных диагностических комплексов

Тува получит более 20 передвижных диагностических комплексов

Минздрав России выделит Туве средства для приобретения 21 передвижного диагностического комплекса, что позволит охватить диспансеризацией население самых... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T19:14

2021-05-14T19:14

2021-05-14T19:14

владислав ховалыг

россия

здоровье - общество

москва

республика тыва

общество

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КРАСНОЯРСК, 14 мая - РИА Новости. Минздрав России выделит Туве средства для приобретения 21 передвижного диагностического комплекса, что позволит охватить диспансеризацией население самых отдаленных и труднодоступных территорий республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Тувы.По данным пресс-службы, договоренность об этом была достигнута во время рабочей встречи врио главы республики Владислава Ховалыга с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко в Москве."Минздрав России выделит средства на приобретение 21 мобильного медицинского комплекса для Тувы. Для Тувы такие комплексы, которые называют передвижными поликлиниками, крайне важны, считает Владислав Ховалыг. Они позволят охватить диспансеризацией всю республику, включая самые удаленные села и чабанские кочевья. Специально для труднодоступных местностей предполагается приобрести медкомплексы, смонтированные на базе автомобилей высокой проходимости", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что также врио главы заручился поддержкой министра в приобретении новой медицинской лаборатории, специализирующейся на работе с патогенными микроорганизмами второго уровня биологической безопасности. Она значительно расширит возможности оперативного исследования и диагностирования опасных инфекционных заболеваний."Владислав Ховалыг также обсудил с главой Минздрава РФ необходимость ремонта и реконструкции ряда медицинских учреждений – в частности, республиканской больницы номер один и детской больницы, а также приобретения нового аппарата магнитно-резонансной томографии", - сообщает пресс-служба.На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с вакцинацией населения республики."В Минздраве России меня услышали – изучат варианты поддержки", - сообщил Ховалыг на своей странице в соцсетях.

https://ria.ru/20210512/zdravookhranenie-1731925269.html

https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730461416.html

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владислав ховалыг, россия, здоровье - общество, москва, республика тыва, общество