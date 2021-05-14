https://ria.ru/20210514/turtsiya-1732281794.html

Турция призвала принять меры для прекращения атак Израиля на сектор Газа

Турция призвала принять меры для прекращения атак Израиля на сектор Газа

МИД Турции призвал международное сообщество принять неотложные меры для немедленного прекращения атак Израиля на сектор Газа. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:18

2021-05-14T12:18

2021-05-14T12:18

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

мид турции

хамас

израиль

в мире

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АНКАРА, 14 мая - РИА Новости. МИД Турции призвал международное сообщество принять неотложные меры для немедленного прекращения атак Израиля на сектор Газа.Отмечается, что "Турция будет продолжать решительно поддерживать палестинский народ в его справедливом деле".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 109 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/izrail-1732254414.html

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, мид турции, хамас, израиль, в мире