Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210514/tseny-1732271518.html
Более половины опрошенных россиян заметили рост цен на продукты
Более половины опрошенных россиян заметили рост цен на продукты
Больше половины россиян (57%) назвали заметным рост цен на яйца за последний месяц, почти 40% отмечают такую же тенденцию в отношении бензина, 22% - в части цен РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:32
2021-05-14T21:44
россия
цены
фомнибус
фонд "общественное мнение"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149942/93/1499429312_0:101:4896:2855_1920x0_80_0_0_fa917adad03615946f6a4cf026d75e10.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Больше половины россиян (57%) назвали заметным рост цен на яйца за последний месяц, почти 40% отмечают такую же тенденцию в отношении бензина, 22% - в части цен на стройматериалы, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Продукты питанияВ январе текущего года о заметном росте цен на яйца говорили лишь 44% россиян. По результатам аналогичного опроса, проведенного в мае, такую тенденцию отмечают уже 57% респондентов, сообщает ФОМ.Рост цен на мясо и птицу в январе отмечали 35% россиян, а в мае уже 47%, на рыбу и морепродукты - в январе 28%, в мае 36%, следует из данных опроса. Плодоовощная продукция тоже стала дороже, считает 31% опрошенных – против 23% в январе.При этом, число россиян, которые считают, что цены на сахар выросли, снизилось с 49% в январе до 44% в мае.Непродовольственные товарыПовышение цен на стройматериалы наблюдают 22% россиян в мае – против 10% в январе. Одежда и обувь в мае подорожала, по мнению 23% опрошенных, в январе эту тенденцию наблюдали 17% респондентов.Подорожание бензина отметили 39% опрошенных, в то время как в январе – 27%.УслугиПо данным ФОМ, 32% россиян сегодня отмечают рост цен на жилищно-коммунальные услуги – против 29% в январе; на медицинские услуги 21% респондентов – против 15% в начале года.Кроме этого, по мнению 14% опрошенных, цены выросли также на бытовые услуги, в январе так считали лишь 10% россиян.Опрос "ФОМнибус" проводился с 6 по 8 мая в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ, среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/tseny-1732142192.html
https://ria.ru/20210512/tseny-1732018122.html
https://ria.ru/20210513/tseny-1732076662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149942/93/1499429312_240:0:4592:3264_1920x0_80_0_0_d10e6509a00b0c48cba3f5d94d4e6c63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены, фомнибус, фонд "общественное мнение", общество

Более половины опрошенных россиян заметили рост цен на продукты

11:32 14.05.2021 (обновлено: 21:44 14.05.2021)
 
© AP Photo / Attila Balazs/MTI Продуктовый магазин в Венгрии во время распродажи
Продуктовый магазин в Венгрии во время распродажи - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© AP Photo / Attila Balazs/MTI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Больше половины россиян (57%) назвали заметным рост цен на яйца за последний месяц, почти 40% отмечают такую же тенденцию в отношении бензина, 22% - в части цен на стройматериалы, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Продукты питания

В январе текущего года о заметном росте цен на яйца говорили лишь 44% россиян. По результатам аналогичного опроса, проведенного в мае, такую тенденцию отмечают уже 57% респондентов, сообщает ФОМ.
Рост цен на мясо и птицу в январе отмечали 35% россиян, а в мае уже 47%, на рыбу и морепродукты - в январе 28%, в мае 36%, следует из данных опроса. Плодоовощная продукция тоже стала дороже, считает 31% опрошенных – против 23% в январе.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 14:48Деньги
Аналитик спрогнозировал летнюю динамику цен на продукты в России
При этом, число россиян, которые считают, что цены на сахар выросли, снизилось с 49% в январе до 44% в мае.

Непродовольственные товары

Повышение цен на стройматериалы наблюдают 22% россиян в мае – против 10% в январе. Одежда и обувь в мае подорожала, по мнению 23% опрошенных, в январе эту тенденцию наблюдали 17% респондентов.
Подорожание бензина отметили 39% опрошенных, в то время как в январе – 27%.
Покупатели в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 18:57
Рост цен на продукты в России ниже, чем в мире, заявила Абрамченко

Услуги

По данным ФОМ, 32% россиян сегодня отмечают рост цен на жилищно-коммунальные услуги – против 29% в январе; на медицинские услуги 21% респондентов – против 15% в начале года.
Кроме этого, по мнению 14% опрошенных, цены выросли также на бытовые услуги, в январе так считали лишь 10% россиян.
Опрос "ФОМнибус" проводился с 6 по 8 мая в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ, среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Сотрудница торгового зала в супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 10:08
Правительство заявило о стабилизации цен на продукты
 
РоссияЦеныФОМнибусФонд "Общественное мнение"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
03:21Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
Лента новостейМолния