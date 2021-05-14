https://ria.ru/20210514/tseny-1732271518.html

Более половины опрошенных россиян заметили рост цен на продукты

Более половины опрошенных россиян заметили рост цен на продукты

Больше половины россиян (57%) назвали заметным рост цен на яйца за последний месяц, почти 40% отмечают такую же тенденцию в отношении бензина, 22% - в части цен РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T11:32

2021-05-14T11:32

2021-05-14T21:44

россия

цены

фомнибус

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Больше половины россиян (57%) назвали заметным рост цен на яйца за последний месяц, почти 40% отмечают такую же тенденцию в отношении бензина, 22% - в части цен на стройматериалы, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Продукты питанияВ январе текущего года о заметном росте цен на яйца говорили лишь 44% россиян. По результатам аналогичного опроса, проведенного в мае, такую тенденцию отмечают уже 57% респондентов, сообщает ФОМ.Рост цен на мясо и птицу в январе отмечали 35% россиян, а в мае уже 47%, на рыбу и морепродукты - в январе 28%, в мае 36%, следует из данных опроса. Плодоовощная продукция тоже стала дороже, считает 31% опрошенных – против 23% в январе.При этом, число россиян, которые считают, что цены на сахар выросли, снизилось с 49% в январе до 44% в мае.Непродовольственные товарыПовышение цен на стройматериалы наблюдают 22% россиян в мае – против 10% в январе. Одежда и обувь в мае подорожала, по мнению 23% опрошенных, в январе эту тенденцию наблюдали 17% респондентов.Подорожание бензина отметили 39% опрошенных, в то время как в январе – 27%.УслугиПо данным ФОМ, 32% россиян сегодня отмечают рост цен на жилищно-коммунальные услуги – против 29% в январе; на медицинские услуги 21% респондентов – против 15% в начале года.Кроме этого, по мнению 14% опрошенных, цены выросли также на бытовые услуги, в январе так считали лишь 10% россиян.Опрос "ФОМнибус" проводился с 6 по 8 мая в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ, среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/tseny-1732142192.html

https://ria.ru/20210512/tseny-1732018122.html

https://ria.ru/20210513/tseny-1732076662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, фомнибус, фонд "общественное мнение", общество