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Более половины опрошенных россиян заметили рост цен на продукты
Более половины опрошенных россиян заметили рост цен на продукты
Больше половины россиян (57%) назвали заметным рост цен на яйца за последний месяц, почти 40% отмечают такую же тенденцию в отношении бензина, 22% - в части цен РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:32
2021-05-14T11:32
2021-05-14T21:44
россия
цены
фомнибус
фонд "общественное мнение"
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Больше половины россиян (57%) назвали заметным рост цен на яйца за последний месяц, почти 40% отмечают такую же тенденцию в отношении бензина, 22% - в части цен на стройматериалы, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).Продукты питанияВ январе текущего года о заметном росте цен на яйца говорили лишь 44% россиян. По результатам аналогичного опроса, проведенного в мае, такую тенденцию отмечают уже 57% респондентов, сообщает ФОМ.Рост цен на мясо и птицу в январе отмечали 35% россиян, а в мае уже 47%, на рыбу и морепродукты - в январе 28%, в мае 36%, следует из данных опроса. Плодоовощная продукция тоже стала дороже, считает 31% опрошенных – против 23% в январе.При этом, число россиян, которые считают, что цены на сахар выросли, снизилось с 49% в январе до 44% в мае.Непродовольственные товарыПовышение цен на стройматериалы наблюдают 22% россиян в мае – против 10% в январе. Одежда и обувь в мае подорожала, по мнению 23% опрошенных, в январе эту тенденцию наблюдали 17% респондентов.Подорожание бензина отметили 39% опрошенных, в то время как в январе – 27%.УслугиПо данным ФОМ, 32% россиян сегодня отмечают рост цен на жилищно-коммунальные услуги – против 29% в январе; на медицинские услуги 21% респондентов – против 15% в начале года.Кроме этого, по мнению 14% опрошенных, цены выросли также на бытовые услуги, в январе так считали лишь 10% россиян.Опрос "ФОМнибус" проводился с 6 по 8 мая в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ, среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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россия, цены, фомнибус, фонд "общественное мнение", общество
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Больше половины россиян (57%) назвали заметным рост цен на яйца за последний месяц, почти 40% отмечают такую же тенденцию в отношении бензина, 22% - в части цен на стройматериалы, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение"
(ФОМ).
Продукты питания
В январе текущего года о заметном росте цен на яйца говорили лишь 44% россиян. По результатам аналогичного опроса, проведенного в мае, такую тенденцию отмечают уже 57% респондентов, сообщает ФОМ.
Рост цен на мясо и птицу в январе отмечали 35% россиян, а в мае уже 47%, на рыбу и морепродукты - в январе 28%, в мае 36%, следует из данных опроса. Плодоовощная продукция тоже стала дороже, считает 31% опрошенных – против 23% в январе.
При этом, число россиян, которые считают, что цены на сахар выросли, снизилось с 49% в январе до 44% в мае.
Непродовольственные товары
Повышение цен на стройматериалы наблюдают 22% россиян в мае – против 10% в январе. Одежда и обувь в мае подорожала, по мнению 23% опрошенных, в январе эту тенденцию наблюдали 17% респондентов.
Подорожание бензина отметили 39% опрошенных, в то время как в январе – 27%.
Услуги
По данным ФОМ, 32% россиян сегодня отмечают рост цен на жилищно-коммунальные услуги – против 29% в январе; на медицинские услуги 21% респондентов – против 15% в начале года.
Кроме этого, по мнению 14% опрошенных, цены выросли также на бытовые услуги, в январе так считали лишь 10% россиян.
Опрос "ФОМнибус
" проводился с 6 по 8 мая в 104 населенных пунктах, 53 субъектов РФ
, среди 1,5 тысячи респондентов. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статпогрешность не превышает 3,6%.