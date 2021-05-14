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Сальма Хайек сыграла вместе с Райаном Рейнольдсом в комедийном триллере
Сальма Хайек сыграла вместе с Райаном Рейнольдсом в комедийном триллере
Вышел трейлер комедийного триллера "Телохранитель жены киллера", сообщает Collider. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:51
2021-05-14T15:51
2021-05-14T15:51
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Вышел трейлер комедийного триллера "Телохранитель жены киллера", сообщает Collider. Сальма Хайек сыграла в фильме жену киллера Соню. На ее мужа ведется охота, чтобы защитить его, она обращается за помощью к Майклу Брайсу. Эту роль исполнил Райан Рейнольс. Его герой не был рад предложению о работе — Соня нашла его на курорте, где тот проводил отпуск и старался придерживаться рекомендаций психотерапевта — нервы телохранителя сильно расшатаны. Персонажи в трейлере спасаются бегством, отстреливаются и проходят через пытки под музыку. В видео звучит знаменитый сингл Бритни Спирс — "Baby one more time".Комедийный триллер с Хайек и Рейнольдсом — продолжение фильма "Телохранитель киллера", который вышел в российских кинотеатрах в августе 2017 года. Также в новой ленте снимались Сэмюэл Л. Джексон, Морган Фриман, Антонио Бандерас и другие. Премьера "Телохранителя жены киллера" была запланирована на август 2020 года, но релиз перенесли из-за пандемии на год. В российском прокате фильм стартует 16 июня 2021.
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кино и сериалы, новости культуры, морган фриман, сальма хайек, антонио бандерас, райан рейнольдс (актер)
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Вышел трейлер комедийного триллера "Телохранитель жены киллера", сообщае
т Collider.
Сальма Хайек сыграла в фильме жену киллера Соню. На ее мужа ведется охота, чтобы защитить его, она обращается за помощью к Майклу Брайсу. Эту роль исполнил Райан Рейнольс. Его герой не был рад предложению о работе — Соня нашла его на курорте, где тот проводил отпуск и старался придерживаться рекомендаций психотерапевта — нервы телохранителя сильно расшатаны.
Персонажи в трейлере спасаются бегством, отстреливаются и проходят через пытки под музыку. В видео звучит знаменитый сингл Бритни Спирс — "Baby one more time".
Комедийный триллер с Хайек и Рейнольдсом — продолжение фильма "Телохранитель киллера", который вышел в российских кинотеатрах в августе 2017 года.
Также в новой ленте снимались Сэмюэл Л. Джексон, Морган Фриман, Антонио Бандерас и другие.
Премьера "Телохранителя жены киллера" была запланирована на август 2020 года, но релиз перенесли из-за пандемии на год. В российском прокате фильм стартует 16 июня 2021.