https://ria.ru/20210514/terminal-1732323915.html
Шереметьево реконструирует терминал F
Шереметьево реконструирует терминал F
Московский аэропорт "Шереметьево" планирует начать реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С, сообщил... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:14
2021-05-14T15:14
2021-05-14T17:51
шереметьево (аэропорт)
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости/Прайм. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует начать реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С, сообщил журналистам первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин."В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания - экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности, будет произведена замена багажной системы", - сказал Никулин."Сначала будет завершена реконструкция терминала F, после этого, в мае следующего года, планируем возобновить обслуживание пассажиров международных линий в терминале С", - добавил он.Замгендиректора по коммерческой деятельности "Шереметьево" Федор Сытин в конце апреля сообщал журналистам, что аэропорт планирует возобновить работу терминала С в начале 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/dubay-1730534552.html
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шереметьево (аэропорт), экономика
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости/Прайм.
Московский аэропорт "Шереметьево
" планирует начать реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С, сообщил журналистам первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.
"В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания - экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности, будет произведена замена багажной системы", - сказал Никулин.
"Сначала будет завершена реконструкция терминала F, после этого, в мае следующего года, планируем возобновить обслуживание пассажиров международных линий в терминале С", - добавил он.
Замгендиректора по коммерческой деятельности "Шереметьево" Федор Сытин в конце апреля сообщал журналистам, что аэропорт планирует возобновить работу терминала С в начале 2022 года.