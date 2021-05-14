https://ria.ru/20210514/terminal-1732323915.html

Шереметьево реконструирует терминал F

Шереметьево реконструирует терминал F

Московский аэропорт "Шереметьево" планирует начать реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С, сообщил... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T15:14

2021-05-14T15:14

2021-05-14T17:51

шереметьево (аэропорт)

экономика

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости/Прайм. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует начать реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С, сообщил журналистам первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин."В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания - экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности, будет произведена замена багажной системы", - сказал Никулин."Сначала будет завершена реконструкция терминала F, после этого, в мае следующего года, планируем возобновить обслуживание пассажиров международных линий в терминале С", - добавил он.Замгендиректора по коммерческой деятельности "Шереметьево" Федор Сытин в конце апреля сообщал журналистам, что аэропорт планирует возобновить работу терминала С в начале 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/dubay-1730534552.html

https://realty.ria.ru/20210426/gostinitsa-1729991301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево (аэропорт), экономика