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Шереметьево реконструирует терминал F
Шереметьево реконструирует терминал F
Московский аэропорт "Шереметьево" планирует начать реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С, сообщил... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:14
2021-05-14T17:51
шереметьево (аэропорт)
экономика
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости/Прайм. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует начать реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С, сообщил журналистам первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин."В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания - экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности, будет произведена замена багажной системы", - сказал Никулин."Сначала будет завершена реконструкция терминала F, после этого, в мае следующего года, планируем возобновить обслуживание пассажиров международных линий в терминале С", - добавил он.Замгендиректора по коммерческой деятельности "Шереметьево" Федор Сытин в конце апреля сообщал журналистам, что аэропорт планирует возобновить работу терминала С в начале 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/dubay-1730534552.html
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шереметьево (аэропорт), экономика

Шереметьево реконструирует терминал F

15:14 14.05.2021 (обновлено: 17:51 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости/Прайм. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует начать реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С, сообщил журналистам первый замгендиректора аэропорта Андрей Никулин.
"В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания - экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности, будет произведена замена багажной системы", - сказал Никулин.
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"Сначала будет завершена реконструкция терминала F, после этого, в мае следующего года, планируем возобновить обслуживание пассажиров международных линий в терминале С", - добавил он.
Замгендиректора по коммерческой деятельности "Шереметьево" Федор Сытин в конце апреля сообщал журналистам, что аэропорт планирует возобновить работу терминала С в начале 2022 года.
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Шереметьево (аэропорт)Экономика
 
 
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