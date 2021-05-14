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В Москве госпитализировали телеведущего Владимира Молчанова
В Москве госпитализировали телеведущего Владимира Молчанова
Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов лег в больницу на плановые процедуры, но не экстренно, как ранее утверждали СМИ. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:30
2021-05-14T13:30
2021-05-14T14:18
культура
владимир молчанов
москва
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов лег в больницу на плановые процедуры, но не экстренно, как ранее утверждали СМИ.Сообщалось, что ему срочно потребовалась операция из-за осложнений тяжелой болезни."Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено <...> Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются", — сказал 70-летний журналист РИА Новости.Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы "До и после полуночи" на советском телевидении. С 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". Дважды становился обладателем премии "ТЭФИ".
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РИА Новости
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владимир молчанов, москва
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости.
Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов
лег в больницу на плановые процедуры, но не экстренно, как ранее утверждали СМИ.
Сообщалось, что ему срочно потребовалась операция из-за осложнений тяжелой болезни.
"Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено <...> Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются", — сказал 70-летний журналист РИА Новости.
Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы "До и после полуночи" на советском телевидении. С 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".
Дважды становился обладателем премии "ТЭФИ".