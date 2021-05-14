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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/televeduschiy-1732299540.html
В Москве госпитализировали телеведущего Владимира Молчанова
В Москве госпитализировали телеведущего Владимира Молчанова
Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов лег в больницу на плановые процедуры, но не экстренно, как ранее утверждали СМИ. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:30
2021-05-14T14:18
культура
владимир молчанов
москва
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов лег в больницу на плановые процедуры, но не экстренно, как ранее утверждали СМИ.Сообщалось, что ему срочно потребовалась операция из-за осложнений тяжелой болезни."Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено &lt;...&gt; Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются", — сказал 70-летний журналист РИА Новости.Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы "До и после полуночи" на советском телевидении. С 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". Дважды становился обладателем премии "ТЭФИ".
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владимир молчанов, москва

В Москве госпитализировали телеведущего Владимира Молчанова

13:30 14.05.2021 (обновлено: 14:18 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий и журналист Владимир Молчанов
Телеведущий и журналист Владимир Молчанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов лег в больницу на плановые процедуры, но не экстренно, как ранее утверждали СМИ.
Сообщалось, что ему срочно потребовалась операция из-за осложнений тяжелой болезни.
"Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено <...> Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются", — сказал 70-летний журналист РИА Новости.
Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы "До и после полуночи" на советском телевидении. С 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино".
Дважды становился обладателем премии "ТЭФИ".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Молчанов
Телеведущий Владимир Молчанов - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущий Владимир Молчанов
 
КультураВладимир МолчановМосква
 
 
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