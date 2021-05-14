https://ria.ru/20210514/televeduschiy-1732299540.html

В Москве госпитализировали телеведущего Владимира Молчанова

В Москве госпитализировали телеведущего Владимира Молчанова

Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов лег в больницу на плановые процедуры, но не экстренно, как ранее утверждали СМИ. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T13:30

2021-05-14T13:30

2021-05-14T14:18

культура

владимир молчанов

москва

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов лег в больницу на плановые процедуры, но не экстренно, как ранее утверждали СМИ.Сообщалось, что ему срочно потребовалась операция из-за осложнений тяжелой болезни."Что за глупость? Я планово лег. У меня был в январе COVID. Я реабилитируюсь, зарядкой занимаюсь, чем положено <...> Упражнения делаю, дышу, как после COVID восстанавливаются", — сказал 70-летний журналист РИА Новости.Молчанов наиболее известен как автор и ведущий программы "До и после полуночи" на советском телевидении. С 2014 года руководит мастерской на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино". Дважды становился обладателем премии "ТЭФИ".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир молчанов, москва