https://ria.ru/20210514/teatr-1732272185.html

В Москве открылся ХV Международный театральный фестиваль имени Чехова

В Москве открылся ХV Международный театральный фестиваль имени Чехова

Пятнадцатый Чеховский театральный фестиваль открывается в Москве выступлением знаменитого испанский театр "Фура дель Бауш". Президент России Владимир Путин... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T12:15

2021-05-14T12:15

2021-05-14T12:20

культура

театр

балет

опера

новости культуры

зарядье

чеховский фестиваль

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Пятнадцатый Чеховский театральный фестиваль открывается в Москве выступлением знаменитого испанский театр "Фура дель Бауш". Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов смотра, отметив, что мероприятие занимает особое место в календаре мировых культурных событий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В календаре мировых культурных событий Чеховский фестиваль занимает особое место, пользуется признанием как масштабный творческий форум, объединяющий опытных мэтров, известные коллективы и талантливую молодёжь, которая делает первые, но уже уверенные шаги к вершинам профессионального мастерства. Он служит неустанному поиску новых идей, укреплению человеческих контактов и гуманитарного сотрудничества между странами. И потому не теряет своей актуальности, авторитета, зрительской популярности", - говорится в телеграмме.Путин выразил убеждение в том, что XV Фестиваль, который состоится на сценических площадках Москвы, пройдёт с успехом и надолго запомнится участникам и гостям.Президент также пожелал участникам и гостям благополучия, удачи и вдохновения.Художественный руководитель театра "Фура дель Бауш" Карлуш Падрисса выступает в сценической версии оратории Йозефа Гайдна "Сотворение мира" как постановщик и автор сценографии. Также в создании этого представления принимают участие Московский камерный хор Владимира Минина и Государственный симфонический оркестр России им. Светланова.Либретто оратории рассказывает историю создания вселенной, жизни и человечества в соответствии с Бытием и Псалмами. Но "Сотворение мира" Гайдна - необычная оратория, которую один из исследователей творчества композитора назвал "живописной книгой в картинках для взрослых и детей". Вместо традиционного героико-эпического пафоса в ней 34 ярких музыкальных номера, пронизанных радостью и восхищением перед миром и благодарностью Богу за сотворенное чудо.Спектакль "Фуры дель Бауш" - это оратория ХХI века эпохи высоких технологий и колоссальных мультимедийных возможностей. В нем задействован девятиметровый кран, 36 огромных гелиевых шаров, тысячелитровый аквариум, а остальное все свет, охватывающий пространство зала.Ранее в интервью РИА Новости Карлуш Патрисса сказал, что он рад приезду в Москву, горд, что его театр "удостоен чести открывать Международный Чеховский фестиваль, который состоится несмотря ни на что".Шадрин отметил, что программа Чеховского фестиваля готовилась в сложных условиях, и все, что зрители увидят в ближайшие фестивальные месяцы, стало возможным благодаря давним добрым отношениям, сложившимся у Чеховского фестиваля с зарубежными партнерами, поддержке со стороны Минкультуры РФ и Департамента культуры Москвы."Но главное и решающее – это наше твердое убеждение и стремление несмотря ни на что дать возможность живого общения артистов и зрителей, что нельзя ничем заменить. Конечно, к сожалению, из-за не оставляющего нас коронавируса могут быть некоторые изменения и перестановки в программе. Но мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы намеченное было показано. И наши зрители увидят программу, представленную работами в разных жанрах и формах современного театра, которую всегда старается подготовить для них коллектив Чеховского фестиваля".В конце мая зрители смогут увидеть спектакль "Антиутопия" испанской компании Патрисии Герреро, которую называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко.

https://ria.ru/20210402/padrissa-1603870707.html

https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, балет, опера, новости культуры, зарядье, чеховский фестиваль