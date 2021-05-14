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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210514/teatr-1732272185.html
В Москве открылся ХV Международный театральный фестиваль имени Чехова
В Москве открылся ХV Международный театральный фестиваль имени Чехова
Пятнадцатый Чеховский театральный фестиваль открывается в Москве выступлением знаменитого испанский театр "Фура дель Бауш". Президент России Владимир Путин... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T12:15
2021-05-14T12:20
культура
театр
балет
опера
новости культуры
зарядье
чеховский фестиваль
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Пятнадцатый Чеховский театральный фестиваль открывается в Москве выступлением знаменитого испанский театр "Фура дель Бауш". Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов смотра, отметив, что мероприятие занимает особое место в календаре мировых культурных событий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В календаре мировых культурных событий Чеховский фестиваль занимает особое место, пользуется признанием как масштабный творческий форум, объединяющий опытных мэтров, известные коллективы и талантливую молодёжь, которая делает первые, но уже уверенные шаги к вершинам профессионального мастерства. Он служит неустанному поиску новых идей, укреплению человеческих контактов и гуманитарного сотрудничества между странами. И потому не теряет своей актуальности, авторитета, зрительской популярности", - говорится в телеграмме.Путин выразил убеждение в том, что XV Фестиваль, который состоится на сценических площадках Москвы, пройдёт с успехом и надолго запомнится участникам и гостям.Президент также пожелал участникам и гостям благополучия, удачи и вдохновения.Художественный руководитель театра "Фура дель Бауш" Карлуш Падрисса выступает в сценической версии оратории Йозефа Гайдна "Сотворение мира" как постановщик и автор сценографии. Также в создании этого представления принимают участие Московский камерный хор Владимира Минина и Государственный симфонический оркестр России им. Светланова.Либретто оратории рассказывает историю создания вселенной, жизни и человечества в соответствии с Бытием и Псалмами. Но "Сотворение мира" Гайдна - необычная оратория, которую один из исследователей творчества композитора назвал "живописной книгой в картинках для взрослых и детей". Вместо традиционного героико-эпического пафоса в ней 34 ярких музыкальных номера, пронизанных радостью и восхищением перед миром и благодарностью Богу за сотворенное чудо.Спектакль "Фуры дель Бауш" - это оратория ХХI века эпохи высоких технологий и колоссальных мультимедийных возможностей. В нем задействован девятиметровый кран, 36 огромных гелиевых шаров, тысячелитровый аквариум, а остальное все свет, охватывающий пространство зала.Ранее в интервью РИА Новости Карлуш Патрисса сказал, что он рад приезду в Москву, горд, что его театр "удостоен чести открывать Международный Чеховский фестиваль, который состоится несмотря ни на что".Шадрин отметил, что программа Чеховского фестиваля готовилась в сложных условиях, и все, что зрители увидят в ближайшие фестивальные месяцы, стало возможным благодаря давним добрым отношениям, сложившимся у Чеховского фестиваля с зарубежными партнерами, поддержке со стороны Минкультуры РФ и Департамента культуры Москвы."Но главное и решающее – это наше твердое убеждение и стремление несмотря ни на что дать возможность живого общения артистов и зрителей, что нельзя ничем заменить. Конечно, к сожалению, из-за не оставляющего нас коронавируса могут быть некоторые изменения и перестановки в программе. Но мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы намеченное было показано. И наши зрители увидят программу, представленную работами в разных жанрах и формах современного театра, которую всегда старается подготовить для них коллектив Чеховского фестиваля".В конце мая зрители смогут увидеть спектакль "Антиутопия" испанской компании Патрисии Герреро, которую называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко.
https://ria.ru/20210402/padrissa-1603870707.html
https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html
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театр, балет, опера, новости культуры, зарядье, чеховский фестиваль

В Москве открылся ХV Международный театральный фестиваль имени Чехова

12:15 14.05.2021 (обновлено: 12:20 14.05.2021)
 
© Javier Fergo"Антиутопия" Патрисии Герреро
Антиутопия Патрисии Герреро - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Javier Fergo
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Пятнадцатый Чеховский театральный фестиваль открывается в Москве выступлением знаменитого испанский театр "Фура дель Бауш". Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов смотра, отметив, что мероприятие занимает особое место в календаре мировых культурных событий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В календаре мировых культурных событий Чеховский фестиваль занимает особое место, пользуется признанием как масштабный творческий форум, объединяющий опытных мэтров, известные коллективы и талантливую молодёжь, которая делает первые, но уже уверенные шаги к вершинам профессионального мастерства. Он служит неустанному поиску новых идей, укреплению человеческих контактов и гуманитарного сотрудничества между странами. И потому не теряет своей актуальности, авторитета, зрительской популярности", - говорится в телеграмме.
Путин выразил убеждение в том, что XV Фестиваль, который состоится на сценических площадках Москвы, пройдёт с успехом и надолго запомнится участникам и гостям.
Президент также пожелал участникам и гостям благополучия, удачи и вдохновения.
© Marie Guilloux"Сотворение мира" театра “Фура дель Бауш”
Сотворение мира театра “Фура дель Бауш” - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Marie Guilloux
"Сотворение мира" театра “Фура дель Бауш”
Художественный руководитель театра "Фура дель Бауш" Карлуш Падрисса выступает в сценической версии оратории Йозефа Гайдна "Сотворение мира" как постановщик и автор сценографии. Также в создании этого представления принимают участие Московский камерный хор Владимира Минина и Государственный симфонический оркестр России им. Светланова.
Либретто оратории рассказывает историю создания вселенной, жизни и человечества в соответствии с Бытием и Псалмами. Но "Сотворение мира" Гайдна - необычная оратория, которую один из исследователей творчества композитора назвал "живописной книгой в картинках для взрослых и детей". Вместо традиционного героико-эпического пафоса в ней 34 ярких музыкальных номера, пронизанных радостью и восхищением перед миром и благодарностью Богу за сотворенное чудо.
Режиссер Карлуш Падрисса в Монтевидео, 2011 год - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 12:00Культура
Карлуш Падрисса: рады, что будем открывать Чеховский фестиваль
Спектакль "Фуры дель Бауш" - это оратория ХХI века эпохи высоких технологий и колоссальных мультимедийных возможностей. В нем задействован девятиметровый кран, 36 огромных гелиевых шаров, тысячелитровый аквариум, а остальное все свет, охватывающий пространство зала.
Ранее в интервью РИА Новости Карлуш Патрисса сказал, что он рад приезду в Москву, горд, что его театр "удостоен чести открывать Международный Чеховский фестиваль, который состоится несмотря ни на что".
"Фестиваль не однажды переживал сложные времена. Однако всегда мы находили силы и возможности продолжать дело, которое начали почти 30 лет назад. Мы осознаем все риски, но считаем своим долгом продолжать дарить надежду, объединять и вселять уверенность", - сказал РИА Новости генеральный директор форума Валерий Шадрин.
Шадрин отметил, что программа Чеховского фестиваля готовилась в сложных условиях, и все, что зрители увидят в ближайшие фестивальные месяцы, стало возможным благодаря давним добрым отношениям, сложившимся у Чеховского фестиваля с зарубежными партнерами, поддержке со стороны Минкультуры РФ и Департамента культуры Москвы.
"Но главное и решающее – это наше твердое убеждение и стремление несмотря ни на что дать возможность живого общения артистов и зрителей, что нельзя ничем заменить. Конечно, к сожалению, из-за не оставляющего нас коронавируса могут быть некоторые изменения и перестановки в программе. Но мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы намеченное было показано. И наши зрители увидят программу, представленную работами в разных жанрах и формах современного театра, которую всегда старается подготовить для них коллектив Чеховского фестиваля".
В конце мая зрители смогут увидеть спектакль "Антиутопия" испанской компании Патрисии Герреро, которую называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко.
Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле Моцарт Дон Жуан“. Генеральная репетиция в Мастерской Петра Фоменко - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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