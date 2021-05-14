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В Индии начали применять "Спутник V"

В Индии начали применять "Спутник V"

Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в пятницу в индийском городе Хайдарабад, сообщила компания Dr. Reddy's... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:53

2021-05-14T10:53

2021-05-14T11:06

хайдарабад

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в пятницу в индийском городе Хайдарабад, сообщила компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd."В рамках ограниченного пилотного проекта начался мягкий запуск вакцины, и первая доза вакцины была введена в Хайдарабаде сегодня, 14 мая 2021 года. Дальнейшие поставки доз ожидаются в ближайшие месяцы. Впоследствии поставки вакцины "Спутник V" начнутся от индийских партнеров-производителей", - говорится в сообщении компании.Стоимость одной дозы вакцины в Индии установлена в 948 рупий (12,8 доллара) плюс пятипроцентный налог, после начала производства "Спутник V" в Индии ее цена будет ниже, отметила компания."Dr. Reddy's будет тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами в правительстве и частном секторе Индии, чтобы обеспечить максимально широкий охват вакциной "Спутник V" в рамках национальных усилий по вакцинации", - сообщила компания, отметив, что тесно сотрудничает со своими шестью партнерами-производителями в Индии, чтобы выполнить нормативные требования для обеспечения бесперебойных и своевременных поставок.В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V". Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.По данным минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID, вакцину получили более 179 миллионов человек, или почти 13% населения страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,04 миллиона. Выздоровели более 20 миллионов, умерли более 262 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 343 тысячи человек, а выздоровевших - на 344 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.

хайдарабад

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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