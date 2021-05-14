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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/sputnik-1732262184.html
В Индии начали применять "Спутник V"
В Индии начали применять "Спутник V"
Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в пятницу в индийском городе Хайдарабад, сообщила компания Dr. Reddy's... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:53
2021-05-14T11:06
хайдарабад
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в пятницу в индийском городе Хайдарабад, сообщила компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd."В рамках ограниченного пилотного проекта начался мягкий запуск вакцины, и первая доза вакцины была введена в Хайдарабаде сегодня, 14 мая 2021 года. Дальнейшие поставки доз ожидаются в ближайшие месяцы. Впоследствии поставки вакцины "Спутник V" начнутся от индийских партнеров-производителей", - говорится в сообщении компании.Стоимость одной дозы вакцины в Индии установлена в 948 рупий (12,8 доллара) плюс пятипроцентный налог, после начала производства "Спутник V" в Индии ее цена будет ниже, отметила компания."Dr. Reddy's будет тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами в правительстве и частном секторе Индии, чтобы обеспечить максимально широкий охват вакциной "Спутник V" в рамках национальных усилий по вакцинации", - сообщила компания, отметив, что тесно сотрудничает со своими шестью партнерами-производителями в Индии, чтобы выполнить нормативные требования для обеспечения бесперебойных и своевременных поставок.В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V". Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.По данным минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID, вакцину получили более 179 миллионов человек, или почти 13% населения страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,04 миллиона. Выздоровели более 20 миллионов, умерли более 262 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 343 тысячи человек, а выздоровевших - на 344 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
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хайдарабад, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, индия, в мире

В Индии начали применять "Спутник V"

10:53 14.05.2021 (обновлено: 11:06 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" началась в пятницу в индийском городе Хайдарабад, сообщила компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
"В рамках ограниченного пилотного проекта начался мягкий запуск вакцины, и первая доза вакцины была введена в Хайдарабаде сегодня, 14 мая 2021 года. Дальнейшие поставки доз ожидаются в ближайшие месяцы. Впоследствии поставки вакцины "Спутник V" начнутся от индийских партнеров-производителей", - говорится в сообщении компании.
Стоимость одной дозы вакцины в Индии установлена в 948 рупий (12,8 доллара) плюс пятипроцентный налог, после начала производства "Спутник V" в Индии ее цена будет ниже, отметила компания.
"Dr. Reddy's будет тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами в правительстве и частном секторе Индии, чтобы обеспечить максимально широкий охват вакциной "Спутник V" в рамках национальных усилий по вакцинации", - сообщила компания, отметив, что тесно сотрудничает со своими шестью партнерами-производителями в Индии, чтобы выполнить нормативные требования для обеспечения бесперебойных и своевременных поставок.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V". Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.
По данным минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID, вакцину получили более 179 миллионов человек, или почти 13% населения страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,04 миллиона. Выздоровели более 20 миллионов, умерли более 262 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 343 тысячи человек, а выздоровевших - на 344 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
 
Распространение коронавирусаХайдарабадВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИндияВ мире
 
 
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