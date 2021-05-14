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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210514/sputnik-1732253083.html
РФПИ одобрил отправку "Спутника V" в Эквадор
РФПИ одобрил отправку "Спутника V" в Эквадор
Министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение со стороны Российского фонда прямых инвестиций на отправку в латиноамериканскую страну вакцины против... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T09:55
2021-05-14T09:55
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение со стороны Российского фонда прямых инвестиций на отправку в латиноамериканскую страну вакцины против COVID-19 "Спутник V", власти ожидают подписания документов для начала координации логистики во второй половине мая, сообщил МИД страны."Российский фонд прямых инвестиций ... одобрил министерству здравоохранения Эквадора отправку запрошенного количества доз, в отношении которых на третьей неделе мая 2021 года ожидается завершение подписания Дополнительного соглашения с целью инициирования соответствующей нормативной и логистической координации", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Эквадора, опубликованном в блоге ведомства в Twitter.Переговоры властей латиноамериканской страны с Россией о поставках "Спутника V" начались в феврале с письма бывшего главы МИД Луиса Гальегоса российскому министру Сергею Лаврову с просьбой о содействии переговорам с РФПИ в вопросе поставки вакцин против коронавируса.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, эквадор, в мире

РФПИ одобрил отправку "Спутника V" в Эквадор

09:55 14.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение со стороны Российского фонда прямых инвестиций на отправку в латиноамериканскую страну вакцины против COVID-19 "Спутник V", власти ожидают подписания документов для начала координации логистики во второй половине мая, сообщил МИД страны.
"Российский фонд прямых инвестиций ... одобрил министерству здравоохранения Эквадора отправку запрошенного количества доз, в отношении которых на третьей неделе мая 2021 года ожидается завершение подписания Дополнительного соглашения с целью инициирования соответствующей нормативной и логистической координации", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Эквадора, опубликованном в блоге ведомства в Twitter.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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Переговоры властей латиноамериканской страны с Россией о поставках "Спутника V" начались в феврале с письма бывшего главы МИД Луиса Гальегоса российскому министру Сергею Лаврову с просьбой о содействии переговорам с РФПИ в вопросе поставки вакцин против коронавируса.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоЭквадорВ мире
 
 
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