https://ria.ru/20210514/sputnik-1732253083.html

РФПИ одобрил отправку "Спутника V" в Эквадор

РФПИ одобрил отправку "Спутника V" в Эквадор

Министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение со стороны Российского фонда прямых инвестиций на отправку в латиноамериканскую страну вакцины против... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T09:55

2021-05-14T09:55

2021-05-14T09:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение со стороны Российского фонда прямых инвестиций на отправку в латиноамериканскую страну вакцины против COVID-19 "Спутник V", власти ожидают подписания документов для начала координации логистики во второй половине мая, сообщил МИД страны."Российский фонд прямых инвестиций ... одобрил министерству здравоохранения Эквадора отправку запрошенного количества доз, в отношении которых на третьей неделе мая 2021 года ожидается завершение подписания Дополнительного соглашения с целью инициирования соответствующей нормативной и логистической координации", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Эквадора, опубликованном в блоге ведомства в Twitter.Переговоры властей латиноамериканской страны с Россией о поставках "Спутника V" начались в феврале с письма бывшего главы МИД Луиса Гальегоса российскому министру Сергею Лаврову с просьбой о содействии переговорам с РФПИ в вопросе поставки вакцин против коронавируса.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

россия

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, эквадор, в мире