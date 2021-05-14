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Собянин рассказал о титре антител через год после прививки от COVID-19

Собянин рассказал о титре антител через год после прививки от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти спустя год после вакцинации от коронавируса у него сохраняются антитела. РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T21:11

2021-05-14T21:11

2021-05-14T23:09

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти спустя год после вакцинации от коронавируса у него сохраняются антитела."У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

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2021

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