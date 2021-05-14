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Назван способ отличить "белый" смартфон от "серого"
Назван способ отличить "белый" смартфон от "серого"
В чем разница между "белым" смартфоном, произведенным специально для России, и "серым", который поставили нелегально, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T04:11
2021-05-14T04:11
россия
смартфоны
технологии
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В чем разница между "белым" смартфоном, произведенным специально для России, и "серым", который поставили нелегально, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.Изготовленные для продажи в другом государстве и нелегально ввезенные в Россию устройства считаются "серыми". По своему внешнему виду и внутренним компонентам они не отличаются он "белых" гаджетов, то есть тех, которые изначально предназначались для российских потребителей, отметил эксперт."По составу "железа", то есть по тому, что находится внутри, "серые" смартфоны от "белых" не отличаются", – констатировал он.Зато программное обеспечение (ПО) устройства сразу покажет, действительно ли производитель намеревался продать его на российском рынке. Если смартфон "белый", то среди предустановленных программ будут отечественные, потому что этого требует законодательство Российской Федерации."Отечественные программы внедряются только на смартфоны, которые официально продаются в России", – подчеркнул Сергей Вакулин.Можно поставить на "серый" гаджет новое ПО, но это не избавит от других проблем. Главная из них – гарантийное обслуживание гаджета, объяснил эксперт. Покупатель, который самостоятельно приобрел смартфон в другой стране, тоже должен быть готов столкнуться с неудобствами, добавил он."Вы не сможете обратиться в официальный сервис производителя, он может отказать вам в обслуживании. Вы можете обратиться к мелким организациям, которые чинят телефоны, но вы берете всю ответственность на себя. Если после ремонта какая-то техническая поломка произойдет, то вина будет лежать на самом владельце телефона. В официальный сервис вы всегда можете обратиться повторно", – сказал Сергей Вакулин в интервью радио Sputnik.
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россия, смартфоны, технологии, общество

Назван способ отличить "белый" смартфон от "серого"

04:11 14.05.2021
 
© Depositphotos / OtaraevChermenСмартфоны на деревянном столе
Смартфоны на деревянном столе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Depositphotos / OtaraevChermen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. В чем разница между "белым" смартфоном, произведенным специально для России, и "серым", который поставили нелегально, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.
Изготовленные для продажи в другом государстве и нелегально ввезенные в Россию устройства считаются "серыми". По своему внешнему виду и внутренним компонентам они не отличаются он "белых" гаджетов, то есть тех, которые изначально предназначались для российских потребителей, отметил эксперт.
"По составу "железа", то есть по тому, что находится внутри, "серые" смартфоны от "белых" не отличаются", – констатировал он.
Зато программное обеспечение (ПО) устройства сразу покажет, действительно ли производитель намеревался продать его на российском рынке. Если смартфон "белый", то среди предустановленных программ будут отечественные, потому что этого требует законодательство Российской Федерации.
"Отечественные программы внедряются только на смартфоны, которые официально продаются в России", – подчеркнул Сергей Вакулин.
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Можно поставить на "серый" гаджет новое ПО, но это не избавит от других проблем. Главная из них – гарантийное обслуживание гаджета, объяснил эксперт. Покупатель, который самостоятельно приобрел смартфон в другой стране, тоже должен быть готов столкнуться с неудобствами, добавил он.
"Вы не сможете обратиться в официальный сервис производителя, он может отказать вам в обслуживании. Вы можете обратиться к мелким организациям, которые чинят телефоны, но вы берете всю ответственность на себя. Если после ремонта какая-то техническая поломка произойдет, то вина будет лежать на самом владельце телефона. В официальный сервис вы всегда можете обратиться повторно", – сказал Сергей Вакулин в интервью радио Sputnik.
 
РоссияСмартфоныТехнологииОбщество
 
 
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