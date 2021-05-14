https://ria.ru/20210514/sintszyan-1732359379.html

Лидеры уйгуров ответили на обвинения Запада в адрес Китая

Лидеры уйгуров ответили на обвинения Запада в адрес Китая

Религиозные лидеры Синьцзян-Уйгурского автономного района, населенного преимущественно мусульманами, выступая на приеме по случаю праздника Ид-аль-Фитр... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T17:48

2021-05-14T17:48

2021-05-14T17:48

религия и мировоззрение

g7

мид кнр

урумчи

китай

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ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Религиозные лидеры Синьцзян-Уйгурского автономного района, населенного преимущественно мусульманами, выступая на приеме по случаю праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), назвали все обвинения Запада в нарушениях китайскими властями религиозных прав мусульман "абсолютной чепухой" и "попытками антикитайских сил" подорвать стабильность в Синьцзяне.Ранее в опубликованном докладе Госдеп США заявил, что около 3,5 тысяч человек, по данным правозащитников, находятся под арестом в Китае за религиозные взгляды, преследование верующих усиливается. Особое давление, по данным Госдепа, оказывается на мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. США регулярно обвиняют Пекин в нарушении прав человека, организации системы трудовых лагерей в отношении мусульман в Синьцзяне. В госдепартаменте ситуацию в отношении национального и религиозного меньшинства в Синьцзяне называют "ужасающей" и обвиняют Пекин в "превращении региона в тюремный лагерь".Президент исламской ассоциации Синьцзяна, ректор Исламского института Синьцзяна Абдурекип Томурнияз, выступая на приеме, на котором присутствовали представители правительства Синьцзяна, иностранные дипломаты и журналисты, заявил, что правительство Китая, улучшая условия жизни мусульман, создавая образовательные и перевоспитательные центры, уничтожили почву и условия для возникновения религиозного экстремизма."Ситуация с религиозными правами в Синьцзяне сейчас лучше, чем когда бы то ни было в истории. Это неопровержимый факт. Антикитайские силы в США и в других западных странах закрывают глаза на гармонию в Синьцзяне и распространяют слухи и ложь относительно ограничений религиозных прав, сноса мечетей, запрета соблюдать пост, ареста религиозных деятелей, они даже придумали ложь о геноциде уйгуров. Они хотят саботировать стабильность в Синьцзяне, испортить отношения между Китаем и мусульманским миром. Мы решительно осуждаем это и выражаем протест", - заявил Томурнияз.По его словам, "антикитайские силы проявляют необычный интерес к правам мусульман в Синьцзяне, но при этом ничуть не жалеют о нарушениях прав мусульман в своих странах".Ранее министры иностранных дел стран G7 приняли заявление, выразив глубокую озабоченность нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в особенности в отношении уйгуров, этнических и религиозных меньшинств, а также наличием масштабной сети "лагерей политического перевоспитания, сообщениями о системе использования принудительного труда и принудительной стерилизации в Синьцзяне". Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь решительно осудил это заявление, назвав его грубым вмешательством во внутренние дела Китая.Вице-президент Ассоциации мусульман Синьцзяна, имам мечети Янхан в Урумчи Мухтирам Шерип заявил, что государство придает важное значение соблюдению традиций мусульман. По его словам, после официальной регистрации брака в Синьцязне мусульмане приглашают его домой для совершения традиционного свадебного обряда."Некоторые за пределами Китая утверждают, что Китай уничтожает ислам в Синьцзяне. Это сущая чепуха", - подчеркнул имам.Имам крупнейшей в Китае мечети Ид-Ках в Кашгаре Мамат Джума заявил, что сообщения о задержаниях религиозных деятелей не соответствуют действительности, арестованные не были мусульманскими священнослужителями."В последнее время за границей СМИ заявляют, что некоторые религиозные лидеры, которых не признает правительство, были задержаны. Но так называемые арестованные религиозные лидеры не были священнослужителями, скорее это преступники, которые распространяют идеологию религиозного экстремизма и вовлечены в сепаратистскую и террористическую деятельность под предлогом ислама", - заявил Джума.По его словам, правительство борется с любой криминальной деятельностью, и преступные деяния под предлогом религии не являются исключением. "В настоящее время мы, мусульмане, живем счастливой жизнью и от всего сердца благодарны правительству и партии", - подчеркнул Джума.Еще три имама из мечетей Урумчи, Или и Хотаня, двое из которых направили видеопослания, также заверили, что права мусульман соблюдаются в полной мере.Организаторы приема также организовали трансляцию из разных мечетей Синцьцзяна, в которых было видно большое количество верующих, совершающих молитву и празднующих окончание поста.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/1597479247.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/uygury-1592746293.html

https://ria.ru/20191204/1561938240.html

https://ria.ru/20210409/sintszyan-1727570137.html

урумчи

китай

сша

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g7, мид кнр, урумчи, китай, оон, сша