Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210514/sintszyan-1732359379.html
Лидеры уйгуров ответили на обвинения Запада в адрес Китая
Лидеры уйгуров ответили на обвинения Запада в адрес Китая
Религиозные лидеры Синьцзян-Уйгурского автономного района, населенного преимущественно мусульманами, выступая на приеме по случаю праздника Ид-аль-Фитр... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T17:48
2021-05-14T17:48
религия и мировоззрение
g7
мид кнр
урумчи
китай
оон
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155816/98/1558169897_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_7b73ddf2689a06be41c62566ac766887.jpg
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Религиозные лидеры Синьцзян-Уйгурского автономного района, населенного преимущественно мусульманами, выступая на приеме по случаю праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), назвали все обвинения Запада в нарушениях китайскими властями религиозных прав мусульман "абсолютной чепухой" и "попытками антикитайских сил" подорвать стабильность в Синьцзяне.Ранее в опубликованном докладе Госдеп США заявил, что около 3,5 тысяч человек, по данным правозащитников, находятся под арестом в Китае за религиозные взгляды, преследование верующих усиливается. Особое давление, по данным Госдепа, оказывается на мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. США регулярно обвиняют Пекин в нарушении прав человека, организации системы трудовых лагерей в отношении мусульман в Синьцзяне. В госдепартаменте ситуацию в отношении национального и религиозного меньшинства в Синьцзяне называют "ужасающей" и обвиняют Пекин в "превращении региона в тюремный лагерь".Президент исламской ассоциации Синьцзяна, ректор Исламского института Синьцзяна Абдурекип Томурнияз, выступая на приеме, на котором присутствовали представители правительства Синьцзяна, иностранные дипломаты и журналисты, заявил, что правительство Китая, улучшая условия жизни мусульман, создавая образовательные и перевоспитательные центры, уничтожили почву и условия для возникновения религиозного экстремизма."Ситуация с религиозными правами в Синьцзяне сейчас лучше, чем когда бы то ни было в истории. Это неопровержимый факт. Антикитайские силы в США и в других западных странах закрывают глаза на гармонию в Синьцзяне и распространяют слухи и ложь относительно ограничений религиозных прав, сноса мечетей, запрета соблюдать пост, ареста религиозных деятелей, они даже придумали ложь о геноциде уйгуров. Они хотят саботировать стабильность в Синьцзяне, испортить отношения между Китаем и мусульманским миром. Мы решительно осуждаем это и выражаем протест", - заявил Томурнияз.По его словам, "антикитайские силы проявляют необычный интерес к правам мусульман в Синьцзяне, но при этом ничуть не жалеют о нарушениях прав мусульман в своих странах".Ранее министры иностранных дел стран G7 приняли заявление, выразив глубокую озабоченность нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в особенности в отношении уйгуров, этнических и религиозных меньшинств, а также наличием масштабной сети "лагерей политического перевоспитания, сообщениями о системе использования принудительного труда и принудительной стерилизации в Синьцзяне". Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь решительно осудил это заявление, назвав его грубым вмешательством во внутренние дела Китая.Вице-президент Ассоциации мусульман Синьцзяна, имам мечети Янхан в Урумчи Мухтирам Шерип заявил, что государство придает важное значение соблюдению традиций мусульман. По его словам, после официальной регистрации брака в Синьцязне мусульмане приглашают его домой для совершения традиционного свадебного обряда."Некоторые за пределами Китая утверждают, что Китай уничтожает ислам в Синьцзяне. Это сущая чепуха", - подчеркнул имам.Имам крупнейшей в Китае мечети Ид-Ках в Кашгаре Мамат Джума заявил, что сообщения о задержаниях религиозных деятелей не соответствуют действительности, арестованные не были мусульманскими священнослужителями."В последнее время за границей СМИ заявляют, что некоторые религиозные лидеры, которых не признает правительство, были задержаны. Но так называемые арестованные религиозные лидеры не были священнослужителями, скорее это преступники, которые распространяют идеологию религиозного экстремизма и вовлечены в сепаратистскую и террористическую деятельность под предлогом ислама", - заявил Джума.По его словам, правительство борется с любой криминальной деятельностью, и преступные деяния под предлогом религии не являются исключением. "В настоящее время мы, мусульмане, живем счастливой жизнью и от всего сердца благодарны правительству и партии", - подчеркнул Джума.Еще три имама из мечетей Урумчи, Или и Хотаня, двое из которых направили видеопослания, также заверили, что права мусульман соблюдаются в полной мере.Организаторы приема также организовали трансляцию из разных мечетей Синцьцзяна, в которых было видно большое количество верующих, совершающих молитву и празднующих окончание поста.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/1597479247.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/uygury-1592746293.html
https://ria.ru/20191204/1561938240.html
https://ria.ru/20210409/sintszyan-1727570137.html
урумчи
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155816/98/1558169897_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_23b814d314a4e3eb7c259a3a65f12bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
g7, мид кнр, урумчи, китай, оон, сша

Лидеры уйгуров ответили на обвинения Запада в адрес Китая

17:48 14.05.2021
 
CC BY 3.0 / jun jin luo / Мечеть в Урумчи
Мечеть в Урумчи - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
CC BY 3.0 / jun jin luo /
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Религиозные лидеры Синьцзян-Уйгурского автономного района, населенного преимущественно мусульманами, выступая на приеме по случаю праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), назвали все обвинения Запада в нарушениях китайскими властями религиозных прав мусульман "абсолютной чепухой" и "попытками антикитайских сил" подорвать стабильность в Синьцзяне.
Ранее в опубликованном докладе Госдеп США заявил, что около 3,5 тысяч человек, по данным правозащитников, находятся под арестом в Китае за религиозные взгляды, преследование верующих усиливается. Особое давление, по данным Госдепа, оказывается на мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. США регулярно обвиняют Пекин в нарушении прав человека, организации системы трудовых лагерей в отношении мусульман в Синьцзяне. В госдепартаменте ситуацию в отношении национального и религиозного меньшинства в Синьцзяне называют "ужасающей" и обвиняют Пекин в "превращении региона в тюремный лагерь".
Кто такие уйгуры и как Китай перевоспитывает малые народы - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 08:44Интервью
Кто такие уйгуры и как Китай "перевоспитывает" малые народы
Президент исламской ассоциации Синьцзяна, ректор Исламского института Синьцзяна Абдурекип Томурнияз, выступая на приеме, на котором присутствовали представители правительства Синьцзяна, иностранные дипломаты и журналисты, заявил, что правительство Китая, улучшая условия жизни мусульман, создавая образовательные и перевоспитательные центры, уничтожили почву и условия для возникновения религиозного экстремизма.
"Ситуация с религиозными правами в Синьцзяне сейчас лучше, чем когда бы то ни было в истории. Это неопровержимый факт. Антикитайские силы в США и в других западных странах закрывают глаза на гармонию в Синьцзяне и распространяют слухи и ложь относительно ограничений религиозных прав, сноса мечетей, запрета соблюдать пост, ареста религиозных деятелей, они даже придумали ложь о геноциде уйгуров. Они хотят саботировать стабильность в Синьцзяне, испортить отношения между Китаем и мусульманским миром. Мы решительно осуждаем это и выражаем протест", - заявил Томурнияз.
По его словам, "антикитайские силы проявляют необычный интерес к правам мусульман в Синьцзяне, но при этом ничуть не жалеют о нарушениях прав мусульман в своих странах".
Ранее министры иностранных дел стран G7 приняли заявление, выразив глубокую озабоченность нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в особенности в отношении уйгуров, этнических и религиозных меньшинств, а также наличием масштабной сети "лагерей политического перевоспитания, сообщениями о системе использования принудительного труда и принудительной стерилизации в Синьцзяне". Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь решительно осудил это заявление, назвав его грубым вмешательством во внутренние дела Китая.
Девочка в китайской провинции Синьцзян - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 17:02
Повторили за Штатами. Британия ограничит бизнес с КНР из-за уйгуров
Вице-президент Ассоциации мусульман Синьцзяна, имам мечети Янхан в Урумчи Мухтирам Шерип заявил, что государство придает важное значение соблюдению традиций мусульман. По его словам, после официальной регистрации брака в Синьцязне мусульмане приглашают его домой для совершения традиционного свадебного обряда.
"Некоторые за пределами Китая утверждают, что Китай уничтожает ислам в Синьцзяне. Это сущая чепуха", - подчеркнул имам.
Имам крупнейшей в Китае мечети Ид-Ках в Кашгаре Мамат Джума заявил, что сообщения о задержаниях религиозных деятелей не соответствуют действительности, арестованные не были мусульманскими священнослужителями.
"В последнее время за границей СМИ заявляют, что некоторые религиозные лидеры, которых не признает правительство, были задержаны. Но так называемые арестованные религиозные лидеры не были священнослужителями, скорее это преступники, которые распространяют идеологию религиозного экстремизма и вовлечены в сепаратистскую и террористическую деятельность под предлогом ислама", - заявил Джума.
Пекин, Китай - РИА Новости, 1920, 04.12.2019
4 декабря 2019, 04:38
Китай выразил протест США из-за законопроекта по уйгурам
По его словам, правительство борется с любой криминальной деятельностью, и преступные деяния под предлогом религии не являются исключением. "В настоящее время мы, мусульмане, живем счастливой жизнью и от всего сердца благодарны правительству и партии", - подчеркнул Джума.
Еще три имама из мечетей Урумчи, Или и Хотаня, двое из которых направили видеопослания, также заверили, что права мусульман соблюдаются в полной мере.
Организаторы приема также организовали трансляцию из разных мечетей Синцьцзяна, в которых было видно большое количество верующих, совершающих молитву и празднующих окончание поста.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы – это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблемы касаются вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
Дорога на Запад Китая - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 15:55
Власти Синьцзяна заявили, что не используют принудительный труд
 
Религия и мировоззрениеG7МИД КНРУрумчиКитайООНСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Экипаж МКС совершит три выхода в открытый космос в июне
03:21Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле двух израильских городов
03:10"Деривация-ПВО" сбила на испытаниях дроны различных типов
03:07Восемь человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в городе Газа
02:47Отставные полицейские поддержали военных в письме Макрону
02:32Шесть человек погибли, 218 пострадали из-за торнадо в Ухане
02:12Эксперт назвал сюрпризы, которые готовит доллар
02:10Врач назвал смартфоны причиной неожиданных травм
01:57Красный полумесяц рассказал о помощи пострадавшим палестинцам
01:51Армия Израиля прокомментировала неудачный пуск ракеты ХАМАС
01:49В ЮНИСЕФ рассказали о погибших при конфликте в секторе Газа детях
01:45ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем
01:37ВВС Израиля нанесли удар по трем подземным пусковым установкам ХАМАС
01:16Израиль нанес удар по квартирам членов ХАМАС, служившим складами оружия
00:55Байден отменил ряд указов Трампа
00:54ООН назвала число палестинцев, покинувших дома из-за конфликта в Газе
00:49Израильские военные уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС
00:42В России пройдет акция "Ночь музеев"
00:37Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
00:34В ГП Украины заявили, что ничего не мешает расследованию дела Медведчука
Лента новостейМолния