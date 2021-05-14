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Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
Вздутие живота и боли в желудке могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, об этом "Пятому каналу" рассказал врач-гастроэнтеролог Марат... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T00:58
2021-05-14T00:58
марат зиннатуллин
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Вздутие живота и боли в желудке могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, об этом "Пятому каналу" рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин."Боли нередко могут сопровождаться нарушением стула. Это может быть диарея, запоры, или чередование. Для того чтобы определить причину, необходимо пройти определенный ряд обследований: анализы кала, анализы крови. Иногда мы назначаем эндоскопические методы исследования, колоноскопия, или рентгеноскопические, ирригоскопия. Если у вас есть такие симптомы как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу", — предупредил специалист.По его словам, люди часто не обращают внимания на такие симптомы. При этом причин, из-за которых может заболеть живот — множество, и игнорировать болезненные ощущения нельзя."Одной из самых частых жалоб, с которыми обращаются пациенты гастроэнтерологического профиля к врачу, является вздутие живота. Как правило, в основе этого синдрома лежит избыточный рост бактериальной флоры. Для определения используются специальные тесты. Однако не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов. Например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Иногда у человека возникает непереносимость определенных продуктов. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием", — добавил Зиннатуллин.
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марат зиннатуллин, здоровье, общество

Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу

00:58 14.05.2021
 
© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© Fotolia / photophonie
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Вздутие живота и боли в желудке могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, об этом "Пятому каналу" рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.
"Боли нередко могут сопровождаться нарушением стула. Это может быть диарея, запоры, или чередование. Для того чтобы определить причину, необходимо пройти определенный ряд обследований: анализы кала, анализы крови. Иногда мы назначаем эндоскопические методы исследования, колоноскопия, или рентгеноскопические, ирригоскопия. Если у вас есть такие симптомы как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу", — предупредил специалист.
По его словам, люди часто не обращают внимания на такие симптомы. При этом причин, из-за которых может заболеть живот — множество, и игнорировать болезненные ощущения нельзя.
"Одной из самых частых жалоб, с которыми обращаются пациенты гастроэнтерологического профиля к врачу, является вздутие живота. Как правило, в основе этого синдрома лежит избыточный рост бактериальной флоры. Для определения используются специальные тесты. Однако не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов. Например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Иногда у человека возникает непереносимость определенных продуктов. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием", — добавил Зиннатуллин.
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Марат ЗиннатуллинЗдоровьеОбщество
 
 
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