https://ria.ru/20210514/simptomy-1732231720.html
Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых следует обращаться к врачу
Вздутие живота и боли в желудке могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, об этом "Пятому каналу" рассказал врач-гастроэнтеролог Марат... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T00:58
2021-05-14T00:58
2021-05-14T00:58
марат зиннатуллин
здоровье
общество
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Вздутие живота и боли в желудке могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, об этом "Пятому каналу" рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин."Боли нередко могут сопровождаться нарушением стула. Это может быть диарея, запоры, или чередование. Для того чтобы определить причину, необходимо пройти определенный ряд обследований: анализы кала, анализы крови. Иногда мы назначаем эндоскопические методы исследования, колоноскопия, или рентгеноскопические, ирригоскопия. Если у вас есть такие симптомы как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу", — предупредил специалист.По его словам, люди часто не обращают внимания на такие симптомы. При этом причин, из-за которых может заболеть живот — множество, и игнорировать болезненные ощущения нельзя."Одной из самых частых жалоб, с которыми обращаются пациенты гастроэнтерологического профиля к врачу, является вздутие живота. Как правило, в основе этого синдрома лежит избыточный рост бактериальной флоры. Для определения используются специальные тесты. Однако не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов. Например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Иногда у человека возникает непереносимость определенных продуктов. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием", — добавил Зиннатуллин.
https://rsport.ria.ru/20210427/kishechnik-1730009285.html
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марат зиннатуллин, здоровье, общество
МОСКВА, 14 мая – РИА Новости.
Вздутие живота и боли в желудке могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, об этом "Пятому каналу
" рассказал врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин
.
"Боли нередко могут сопровождаться нарушением стула. Это может быть диарея, запоры, или чередование. Для того чтобы определить причину, необходимо пройти определенный ряд обследований: анализы кала, анализы крови. Иногда мы назначаем эндоскопические методы исследования, колоноскопия, или рентгеноскопические, ирригоскопия. Если у вас есть такие симптомы как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу", — предупредил специалист.
По его словам, люди часто не обращают внимания на такие симптомы. При этом причин, из-за которых может заболеть живот — множество, и игнорировать болезненные ощущения нельзя.
"Одной из самых частых жалоб, с которыми обращаются пациенты гастроэнтерологического профиля к врачу, является вздутие живота. Как правило, в основе этого синдрома лежит избыточный рост бактериальной флоры. Для определения используются специальные тесты. Однако не только нарушение микрофлоры может приводить к повышенному газообразованию, но и работа других органов. Например, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря. Иногда у человека возникает непереносимость определенных продуктов. Есть такие заболевания, как лактазная недостаточность или целиакия, которые тоже могут сопровождаться повышенным газообразованием", — добавил Зиннатуллин.