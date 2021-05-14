Водителя Maybach, выехавшего на встречную полосу в Петербурге, наказали
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД трассе Р-217 "Кавказ"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая - РИА Новости. Водитель иномарки, выехавший на встречную полосу на глазах у полицейских в Петербурге и затем скрывшийся от ГИБДД, наказан, материалы будут переданы в суд, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
Ранее в сети появилось видео, где водитель Maybach проехал по встречной полосе на Суворовском проспекте в присутствии полиции. Наряд ГИБДД нагнал его в пробке, однако после разговора с инспектором водитель скрылся.
"Сотрудники ГИБДД установили личность 49-летнего нарушителя и потребовали явиться для разбирательства в УГИБДД, куда он прибыл сегодня утром. В отношении него составлены протоколы по статье 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами) и 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после того, как полиция догнала нарушителя, инспектор не собирался отпускать его. Полицейский указал, куда ему следует проследовать для дальнейшего оформления. "Однако водитель иномарки это требование проигнорировал и скрылся", - сказал собеседник агентства.
Материалы будут переданы в суд, где рассмотрят вопрос о лишении водителя прав.