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Экс-президента Чехии оштрафовали за отсутствие маски
Экс-президента Чехии оштрафовали за отсутствие маски
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус оштрафован на 10 тысяч крон (около 470 долларов) гигиенической станцией Праги за то, что в январе этого года нарушил... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T11:00
2021-05-14T11:00
коронавирус covid-19
вацлав клаус
прага
в мире
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ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус оштрафован на 10 тысяч крон (около 470 долларов) гигиенической станцией Праги за то, что в январе этого года нарушил противоэпидемические меры – посетил один из ресторанов, которые с осени закрыты в стране из-за коронавируса, а также появился на улице без маски, сообщило издание Blesk.Ранее на Клауса наложила штраф мэрия Праги за то, что он принял участие в общественном мероприятии, не имея маску на лице, размер штрафа составил 3 тысячи крон (около 140 долларов)."Первый штраф экс-президент уже заплатил, с нынешним он не согласен", - отметило издание."Частично этот штраф я считаю преследованием меня лично, а частично – логическим следствием моей популярности, в результате чего некоторым людям приносит радость сообщать о моих действиях", - заявил Клаус изданию.В январе этого года издание Blesk опубликовало сообщение своего читателя, что экс-президент без маски вошел в помещение пражского ресторана и находился там больше часа. При этом читатель сфотографировал Клауса при входе и выходе из ресторана.В свою очередь экс-президент называет ложными заявления СМИ, что он якобы подает плохой пример согражданам своим отказом следовать противоэпидемическим мерам, не желая, в частности, в общественных местах закрывать лицо маской или респиратором.
https://ria.ru/20210511/antiprivivochniki-1731863538.html
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коронавирус covid-19, вацлав клаус, прага, в мире

Экс-президента Чехии оштрафовали за отсутствие маски

11:00 14.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Вацлав Клаус
Президент Чехии Вацлав Клаус - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус оштрафован на 10 тысяч крон (около 470 долларов) гигиенической станцией Праги за то, что в январе этого года нарушил противоэпидемические меры – посетил один из ресторанов, которые с осени закрыты в стране из-за коронавируса, а также появился на улице без маски, сообщило издание Blesk.
Ранее на Клауса наложила штраф мэрия Праги за то, что он принял участие в общественном мероприятии, не имея маску на лице, размер штрафа составил 3 тысячи крон (около 140 долларов).
"Первый штраф экс-президент уже заплатил, с нынешним он не согласен", - отметило издание.
"Частично этот штраф я считаю преследованием меня лично, а частично – логическим следствием моей популярности, в результате чего некоторым людям приносит радость сообщать о моих действиях", - заявил Клаус изданию.
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В январе этого года издание Blesk опубликовало сообщение своего читателя, что экс-президент без маски вошел в помещение пражского ресторана и находился там больше часа. При этом читатель сфотографировал Клауса при входе и выходе из ресторана.
В свою очередь экс-президент называет ложными заявления СМИ, что он якобы подает плохой пример согражданам своим отказом следовать противоэпидемическим мерам, не желая, в частности, в общественных местах закрывать лицо маской или респиратором.
 
Коронавирус COVID-19Вацлав КлаусПрагаВ мире
 
 
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