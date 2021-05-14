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В Тверской области пропала одиннадцатилетняя школьница
В Тверской области пропала одиннадцатилетняя школьница
Поиски 11-летней девочки, которая в четверг вечером ушла гулять и не вернулась домой, ведутся в Тверской области, сообщает в пятницу региональное управление СК... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T15:56
2021-05-14T15:56
2021-05-14T15:56
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
конаковский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Поиски 11-летней девочки, которая в четверг вечером ушла гулять и не вернулась домой, ведутся в Тверской области, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.Информация о бесследном исчезновении ребенка поступила в следственные органы утром 14 мая."Поступило сообщение о том, что накануне... (школьница), проживающая в деревне Вахонино Конаковского района Тверской области, не вернулась с прогулки домой", - говорится в сообщении.По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи выехали на место жительства девочки, опрошены ее родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.
https://radiosputnik.ria.ru/20210508/rozysk-1731468036.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, конаковский район, происшествия