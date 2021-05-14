https://ria.ru/20210514/shkola-1732258699.html

В Минпросвещения рассказали о горячем питании для начальной школы

В Минпросвещения рассказали о горячем питании для начальной школы

Все ученики начальной школы обеспечены горячим питанием, единичные жалобы не подтверждаются, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T10:37

2021-05-14T10:37

2021-05-14T10:37

дмитрий глушко

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все ученики начальной школы обеспечены горячим питанием, единичные жалобы не подтверждаются, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко."Все дети, учащиеся 1-4-х классов, они обеспечены горячим питанием", - рассказал Глушко на форуме "Формула образования".Единичные случаи обращения родителей, по словам замминистра, которые поступают через портал Госуслуг и другие платформы, "по факту не подтверждаются"."Это касается либо дополнительного питания, либо питания особого, либо это детей другой возрастной группы касается", - добавил Глушко.

https://ria.ru/20210418/golikova-1728812551.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий глушко, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество