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В Минпросвещения рассказали о горячем питании для начальной школы
В Минпросвещения рассказали о горячем питании для начальной школы
Все ученики начальной школы обеспечены горячим питанием, единичные жалобы не подтверждаются, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской... РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T10:37
2021-05-14T10:37
дмитрий глушко
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все ученики начальной школы обеспечены горячим питанием, единичные жалобы не подтверждаются, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко."Все дети, учащиеся 1-4-х классов, они обеспечены горячим питанием", - рассказал Глушко на форуме "Формула образования".Единичные случаи обращения родителей, по словам замминистра, которые поступают через портал Госуслуг и другие платформы, "по факту не подтверждаются"."Это касается либо дополнительного питания, либо питания особого, либо это детей другой возрастной группы касается", - добавил Глушко.
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дмитрий глушко, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

В Минпросвещения рассказали о горячем питании для начальной школы

10:37 14.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все ученики начальной школы обеспечены горячим питанием, единичные жалобы не подтверждаются, сообщил первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.
"Все дети, учащиеся 1-4-х классов, они обеспечены горячим питанием", - рассказал Глушко на форуме "Формула образования".
Единичные случаи обращения родителей, по словам замминистра, которые поступают через портал Госуслуг и другие платформы, "по факту не подтверждаются".
"Это касается либо дополнительного питания, либо питания особого, либо это детей другой возрастной группы касается", - добавил Глушко.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 14:24
Голикова рассказала о наказании для поставщиков плохого питания в школы
 
Дмитрий ГлушкоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
 
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